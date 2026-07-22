Кошка сорвала пломбу на счетчике воды — и хозяйка влетела на деньги: как и за что её наказали

Санкций можно избежать, но действовать нужно быстро

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Сорванная пломба на счетчике воды может обернуться для украинцев немалым штрафом. Наказание может наступить даже если это было сделано случайно.

Об этом пишет ТСН. Издание отмечает, что пломба на водомере подтверждает, что он не был поврежден и никто не вмешивался в его работу, поэтому прибор должен быть обязательно опломбирован.

Однако бывают случаи, когда защитный элемент был поврежден или сорван случайным образом. Так случилось, например, с одной из жительниц Украины, которая сообщила об этом на форуме.

"В нашем частном доме на веранде установлен счетчик на воду. Там же на веранде живут наши два кота. Один из котов играл с шариком и загнал его под счетчик воды, а потом переключился на красную пломбу. Представители водоканала проверили счетчик, и он был в полном порядке, нарушений по нему нет. Был выписан счет на воду и штраф за сорванную пломбу", — рассказала пользовательница.

Пломба на счетчике. Фото - control.in.ua

Как пишут журналисты, на данный момент размер штрафа за сорванную пломбу в Украине составляет: от 1700 до 3400 грн для физических лиц и от 8500 до 17 000 грн для компаний.

Более того, по данным Shevel Group, потребителю также грозит перерасчет платы за воду по нормам потребления за длительный период.

Чтобы минимизировать, а то и вовсе избежать штрафных санкций, нужно сразу сообщить водоканалу, зафиксировать показатели счетчика и составить заявление.

После проверки водоканал установит новую пломбу и выдаст акт, подтверждающий исправность прибора.

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