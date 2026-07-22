Самое слабое звено даже не Россия. По ком могут больше всего ударить новые санкции США

В Вашингтоне рассчитывают заставить союзников Москвы сделать непростой выбор

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Законопроект о введении жестких вторичных санкций против стран, которые продолжают покупать российские энергоносители, может стать мощным инструментом давления на Кремль, однако наиболее уязвимой может оказаться вовсе не Россия.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Козырь в руках Трампа: станут ли "адские санкции" удавкой для Кремля".

Питер Дикинсон – редактор службы UkraineAlert в американском Атлантическом совете согласен с мнением о том, что законопроект будет принят.

"В последнее время Трамп заявил, что хочет добавить к этому законопроекту вопрос Ирана. То есть он вроде бы возвращается к теме и говорит: "Да, но давайте еще сделаем вот это… Да, но давайте внесем еще вот эти изменения". Это не слишком положительный знак. Однако, по моему мнению, шансы на принятие законопроекта остаются высокими", — подчеркивает он.

После одобрения Сенатом документ должен пройти рассмотрение в Палате представителей, а после этого проект уйдет на подпись президенту.

"Законопроект дает больше пространства для маневра и больше возможностей влиять на страны, которые финансируют российскую войну или продолжают торговать с Россией. Однако непонятно, воспользуется ли Трамп этими полномочиями", — говорит Дикинсон.

Питер Дикинсон. Фото Atlantic Council

Прежде всего, как говорит эксперт, данный инструмент будет направлен против третьих стран, которые будут получать от США четкие предупреждения. Дикинсон считает, что главным объектом давления станет не Китай, а Индия.

"Если посмотреть на страны, которые покупают российские энергоносители, то Индия становится самым слабым звеном. Она гораздо менее политически привязана к России и гораздо менее заинтересована в конфронтации с Западом. Китай же находится в фундаментальном геополитическом соперничестве с Западом. Своеобразные "друзья-соперники", как мы иногда говорим. Индия стремится поддерживать тесные отношения с западным миром и быть ближе к нему. Именно поэтому она более уязвима к такому типу давления", — объясняет эксперт.

Что предполагает законопроект

Нынешняя версия законопроекта предусматривает введение первичных и вторичных санкций против Москвы, а также субъектов, поддерживающих войну против Украины. Санкции направлены против российских чиновников, олигархов и членов их семей, иностранных лиц, а также российских банков и финансовых учреждений, в частности, российского "теневого флота".

Кроме того, документ обязывает Дональда Трампа ввести пошлины до 100% на товары не менее пяти стран, которые закупают значительные объемы российских нефти и газа и помогают обходить ограничения. По настоянию Белого дома действие санкций могут расширить и на Иран.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, есть ли у Дональда Трампа дедлайн по завершению войны в Украине.