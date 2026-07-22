Самое слабое звено даже не Россия. По ком могут больше всего ударить новые санкции США
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В Вашингтоне рассчитывают заставить союзников Москвы сделать непростой выбор
Законопроект о введении жестких вторичных санкций против стран, которые продолжают покупать российские энергоносители, может стать мощным инструментом давления на Кремль, однако наиболее уязвимой может оказаться вовсе не Россия.
Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Козырь в руках Трампа: станут ли "адские санкции" удавкой для Кремля".
Питер Дикинсон – редактор службы UkraineAlert в американском Атлантическом совете согласен с мнением о том, что законопроект будет принят.
"В последнее время Трамп заявил, что хочет добавить к этому законопроекту вопрос Ирана. То есть он вроде бы возвращается к теме и говорит: "Да, но давайте еще сделаем вот это… Да, но давайте внесем еще вот эти изменения". Это не слишком положительный знак. Однако, по моему мнению, шансы на принятие законопроекта остаются высокими", — подчеркивает он.
После одобрения Сенатом документ должен пройти рассмотрение в Палате представителей, а после этого проект уйдет на подпись президенту.
"Законопроект дает больше пространства для маневра и больше возможностей влиять на страны, которые финансируют российскую войну или продолжают торговать с Россией. Однако непонятно, воспользуется ли Трамп этими полномочиями", — говорит Дикинсон.
Прежде всего, как говорит эксперт, данный инструмент будет направлен против третьих стран, которые будут получать от США четкие предупреждения. Дикинсон считает, что главным объектом давления станет не Китай, а Индия.
"Если посмотреть на страны, которые покупают российские энергоносители, то Индия становится самым слабым звеном. Она гораздо менее политически привязана к России и гораздо менее заинтересована в конфронтации с Западом. Китай же находится в фундаментальном геополитическом соперничестве с Западом. Своеобразные "друзья-соперники", как мы иногда говорим. Индия стремится поддерживать тесные отношения с западным миром и быть ближе к нему. Именно поэтому она более уязвима к такому типу давления", — объясняет эксперт.
Что предполагает законопроект
Нынешняя версия законопроекта предусматривает введение первичных и вторичных санкций против Москвы, а также субъектов, поддерживающих войну против Украины. Санкции направлены против российских чиновников, олигархов и членов их семей, иностранных лиц, а также российских банков и финансовых учреждений, в частности, российского "теневого флота".
Кроме того, документ обязывает Дональда Трампа ввести пошлины до 100% на товары не менее пяти стран, которые закупают значительные объемы российских нефти и газа и помогают обходить ограничения. По настоянию Белого дома действие санкций могут расширить и на Иран.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, есть ли у Дональда Трампа дедлайн по завершению войны в Украине.