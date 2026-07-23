Служба або в'язниця: ухилянтам в Україні запропонували жорсткий вибір

Ветеран назвав умови, за яких громадяни мають визначитися зі своєю відповідальністю перед державою

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Україні необхідно змінити підхід до відповідальності за ухилення від військової служби та відмовитися від системи штрафів як основного виду покарання. Є жорсткіший механізм.

Про це сказав ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв’ю "Телеграфу": "Україну рятує божевілля Путіна: Євген Дикий про перспективи війни, мобілізацію та "Скелю" .

За його словами, сьогодні державі не вистачає людей у "оборонці". При цьому частина громадян, на його думку, намагається уникнути будь-яких форм участі у забезпеченні обороноздатності країни, і це необхідно припинити.

При цьому Дикий вважає, що такі покарання як блокування рахунків, позбавлення прав водія не вирішують проблему.

"Ключових рішень два: граничний строк служби в армії і одночасно криміналізація ухилення. Це має бути не адміністративне правопорушення і блокування рахунків, а кримінальний злочин із великим строком. Причому строк цей встановлюється дуже просто: який граничний строк встановлюємо для служби в армії, от рівно такий же має бути строк відсидки за ухилення. І разом це спрацює. Але саме разом!", — сказав він.

Євген Дикий. Фото: uac.gov

Також Дикий додав, що зараз громадяни мають фактично вибір: або йти служити без розуміння термінів закінчення служби, або заплатити штраф. Він пропонує змінити цю модель і зробити альтернативою не штраф, а серйозне покарання.

"Зараз я скажу річ, яка, можливо, навіть сподобається ухилянтам. Я б дійсно полегшив питання виходу з українського громадянства. Окей, ти настільки не хочеш служити, що готовий позбутись українського паспорта? Я б це зараз дозволив. Будь ласка, виходьте з громадянства, але ви втрачаєте назавжди всі права громадян і вам лишаються тільки права біологічного індивіда. А ми ще далі можемо вирішити, а чи ці особи без громадянства матимуть посвідку на проживання на нашій території? Чи хай шукають собі якусь іншу країну, яка погодиться їх прийняти. От на таких умовах я б відпустив. А решта хай роблять вибір: п’ять років у війську або п’ять років на зоні", — підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можна вирахувати ухиліста у виші. Розповідаємо, як в Україні перевіряють студентів 25+.