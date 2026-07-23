Служба или тюрьма: уклонистам в Украине предложили жесткий выбор

Ветеран назвал условия, при которых граждане должны определиться со своей ответственностью перед государством

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В Украине необходимо изменить подход к ответственности за уклонение от военной службы и отказаться от системы штрафов, как основного вида наказания. Есть более жесткий механизм.

Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Телеграфу": "Украину спасает безумие Путина: Евгений Дикий о перспективах войны, мобилизации и "Скеле".

По его словам, сегодня государству не хватает людей в "оборонке". При этом часть граждан, по его мнению, пытается избежать любых форм участия в обеспечении обороноспособности страны и это необходимо прекратить.

При этом Дикий полагает, что такие наказания как блокировка счетов, лишение водительских прав не решают проблему.

"Ключевых решений два: предельный срок службы в армии и одновременно криминализация уклонения. Это должно быть не административное правонарушение и блокирование счетов, а уголовное преступление с большим сроком. Причем срок этот устанавливается очень просто: какой предельный срок устанавливаем для службы в армии, вот ровно такой же должен быть срок отсидки за уклонение. И вместе это сработает. Но как раз вместе!", — сказал он.

Евгений Дикий. Фото: uac.gov

Также Дикий добавил, что сейчас у граждан фактически нет выбора: либо идти служить без понимания сроков окончания службы, либо заплатить штраф. Он предалгает изменить эту модель и сделать альтернативой не штраф, а серьезное наказание.

"Сейчас я скажу вещь, которая, может быть, даже понравится ухилянтам. Я действительно облегчил бы вопрос выхода из украинского гражданства. Окей, ты настолько не хочешь служить, что готов избавиться от украинского паспорта? Я бы сейчас это позволил. Пожалуйста, выходите из гражданства, но вы навсегда теряете все права граждан и вам остаются только права биологического индивида. А мы еще дальше можем решить, будут ли эти лица без гражданства иметь вид на жительство на нашей территории? Или пусть ищут себе какую-нибудь страну, которая согласится их принять. Вот на таких условиях я отпустил бы. А остальные пусть делают выбор: пять лет в армии или пять лет в зоне", — подытожил собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли вычислить уклониста в вузе. Рассказываем, как в Украине проверяют студентов 25+.