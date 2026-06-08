Чи можна вирахувати ухилянта у виші? Як в Україні перевіряють студентів 25+

Функції Держслужби обмежені

Масове навчання чоловіків віком від 25 років — суттєвий виклик для країни. Проте сказати, чи всі вони пішли в студенти для ухилення від мобілізації, не можна.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак.

Більше про це читайте у матеріалі "Десятки тисяч українських чоловіків можуть втратити відстрочку: що відомо".

За його словами, функція його відомства лише одна — подивитися, як було зараховано учнів, як вони навчаються, чи відвідують вони заняття і чи дійсно вони присутні в закладах освіти

"Те, що ми бачимо, показує, що є масштабні виклики щодо навчання таких осіб", — резюмує глава Держслужби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Міноборони серйозно розглядає можливість масового залучення іноземців для служби до ЗСУ та готове давати таким військовим близько 10 тисяч доларів на місяць.

Також ми писали про те, як у ЗСУ прокоментували чутки про підготовку мобілізації жінок. Там наголосили, що у законодавстві України не відбулося жодних змін.