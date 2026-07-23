Майбутнє Федорова, заміна Сирського та переговори з Росією: Зеленський зробив низку важливих заяв

Серед головних тем – можливе завершення бойових дій, стійкість країни та оновлення командування

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Завершення війни залишається головним пріоритетом для України, але водночас країні необхідно уркепляти оборону, тримати стійкість на фронті та готуватися до можливих викликів, з якими доведеться зіткнутися цієї зими.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном. На місці був присутній кореспондент "Телеграфа".

Переговори з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни залишається головним пріоритетом, проте для цього країна має зберігати стійкість на фронті та єдність усередині держави.

При цьому українська армія має тримати оборону, оскільки стійкість на полі бою є важливим аргументом під час будь-яких переговорів.

Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у дипломатичному шляху завершення війни, проте Росія розглядає й інший сценарій — продовження бойових дій та їхнє розширення.

"Потрібно, щоб ми знайшли можливість сісти за стіл переговорів з Росією та закінчити цю війну. Це пріоритет, на чому я фокусуюсь", — сказав президент.

Посада для Михайла Федорова

Володимир Зеленський повідомив, що запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову продовжити роботу в уряді на посаді віце-прем’єр-міністра з питань військових інновацій.

За його словами, цей напрям вимагає координації між Міноборони, Генеральним штабом, армією та Офісом президента.

Михайло Федоров. Колаж: "Телеграф"

Про Сирського

Зеленський наголосив, що досвід Олександра Сирського та Андрія Гнатова не повинен бути втрачений після зміни керівництва армії. Колишні командири допомагатимуть новому командуванню.

Головне завдання – забезпечити стабільність війська та спільно вирішувати питання оборони, захисту неба та мобілізації.

Олександр Сирський. Колаж: "Телеграф"

Тристороння зустріч з війни

Переговори про завершення війни можуть бути відновлені, але багато залежить не лише від Києва. Як говорить Зеленський, зараз обговорюються можливі формати подальших контактів із американською стороною, після чого може відбутися діалог за участю України, США та Росії.

"Я отримую відповідні пропозиції, ми обговорюватимемо їх з американцями. Я спробую, щоб ми це зробили найближчим часом. Чому? Тому що після цього американці спілкуватимуться з росіянами. Зазвичай останній рік саме так, у такому форматі це відбувалося. Після цього ми зможемо, якщо розумітимемо, що ми маємо можливості обговорювати серйозно цей план, я думаю, буде тоді тристороння зустріч

Якщо б від нас залежало, це були б великі зустрічі. Але не все залежить від нас. Американці хочуть зустрічатись, але ми повинні не забувати, що американці фокусуються на Ірані.Це проблема для нас щодо антиполістики, щодо уваги американців до війни Росії проти України. Будемо боротись за мир, будемо боротись за дипломатію", — зазначив він.

Міхол Мартін та Володимир Зеленський. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

У Кремлі є прихильники продовження війни

Зеленський зазначив, що серед російських представників є різні позиції щодо подальшого ведення війни. Деякі розуміють економічні та логістичні проблеми, які створила війна, проте військові кола виступають за її продовження та збільшення мобілізації.

"У Путіна є люди, які хочуть закінчити війну, бачать економічний колапс, логістичний колапс, але є military people, які хочуть розширення війни, збільшення мобілізації. Вони цього хочуть, хочуть нас вбивати, хочуть продовження цієї війни. Тому потрібно готуватися до плану проходження зими", — пояснив він.

Володимир Зеленський. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Україна готується до складної зими

Одним із головних напрямів роботи нового уряду стане підготовка України до зимового періоду. Особливу увагу буде приділено енергетиці, сільському господарству, логістиці та захисту критичної інфраструктури.

Президент каже, що саме енергетика була одним із чинників при виборі нового прем’єр-міністра.

"Я фокусувався при виборі прем’єр-міністра якраз на енергетику. Прем’єр-міністр, енергетик – це, як на мене, зважене рішення. Окремо викликає сільське господарство", — резюмував глава держави.

Міхол Мартін та Володимир Зеленський. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Росія намагається заблокувати експорт зерна

Окремим викликом президент називає ситуація із зерновим коридором та українськими портами. За його словами, РФ і надалі атакуватиме судна і намагатиметься обмежити експорт українського зерна.

"Ми це розуміли вже декілька місяців тому, що вони робитимуть. Вони робитимуть усе, щоб заблокувати нам зерновий коридор. Ви знаєте, що вчора прем'єр-міністр уже заявив, що жодне судно не змогло зайти в порт. Тобто вони били по всіх судах. Вони це збільшуватимуть. Для цього ухвалили рішення, що окрема людина має займатися саме цим напрямком. Тому логістика, наше зерно, сільське господарство, енергетика – це важливі речі. Так само, як і плани стійкості, якими я, чесно кажучи, між нами, поки що повністю не задоволений. Нам потрібно дуже швидко вмикатися. І я думаю, що це для нового міністра інфраструктури найголовніше завдання. Наразі вони розділені, тобто він має фокусуватися на цьому безумовно", — каже він.

Міхол Мартін та Володимир Зеленський. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

В армії буде оновлення кадрів

Зеленський заявив про необхідність перезавантаження кадрового складу в Силах оборони.

За його словами, новий головнокомандувач має отримати пропозиції щодо подальших змін, а досвід попереднього командування необхідно зберегти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Зеленського розповіли про важливі санкції ЄС проти Москви.