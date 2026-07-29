Футболка стане гладенькою за лічені хвилини: знадобляться лише дві речі (відео)

Зім'ята футболка перед виходом із дому — ситуація, знайома багатьом.

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Особливо влітку, коли цей елемент гардероба стає чи не найпопулярнішим у повсякденних образах. Але що робити, якщо часу на прасування немає, а виглядати охайно все ж хочеться? Виявляється, у такій ситуації можна обійтися без праски. Простий лайфхак, яким поділилася блогерка Лєна Гордієнко на TikTok-сторінці "lena_gordii", допоможе швидко розправити складки на футболці. Для цього знадобляться лише дві звичайні речі — вода та пляшка з розпилювачем. Також потрібен вішак, на який потрібно повісити одяг.

Спочатку налийте воду в пляшку з розпилювачем і рівномірно нанесіть її на всю поверхню футболки. Одяг має стати злегка вологим, але не мокрим. Особливу увагу варто приділити найбільш пом'ятим ділянкам.

Після цього повісьте футболку на вішак і кілька секунд енергійно потрусіть його в різні боки. Під час цього тканина почне розправлятися під власною вагою, а легке зволоження допоможе складкам швидше зникнути. Потім залиште футболку на вішаку ще на короткий час, щоб тканина остаточно висохла.

Такий спосіб особливо зручний у ситуаціях, коли потрібно швидко привести одяг до ладу перед виходом, а праски під рукою немає. Він також може стати у пригоді під час подорожей, у готелі або на відпочинку, де не завжди є можливість скористатися побутовою технікою.

Втім, варто враховувати особливості тканини. На делікатному одязі краще спочатку перевірити такий спосіб на непомітній ділянці. Також не слід надмірно змочувати футболку — надлишок води лише збільшить час висихання та може залишити плями на деяких видах тканини.

Тож якщо улюблена футболка пом'ялася, а часу на повноцінне прасування немає, не поспішайте відкладати її в шафу. Трохи води, пляшка з розпилювачем і кілька хвилин — і одяг знову матиме значно охайніший вигляд без зайвих зусиль.