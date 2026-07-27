Повітряні тривоги стали довшими: монітори пояснили головну причину

Противник переходить на реактивні моделі дронів

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Останнім часом тривалість повітряних тривог, особливо у прифронтових регіонах, продовжує зростати. Пов’язано це із зміною ворожої тактики атак.

Про це повідомляє моніторинговий паблік Alerts Live. Тепер, за словами авторів поста, ворог робить ставку на реактивні БПЛА: "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5", так звана "Бандероль", а також кілька проєктів на кшталт гібридних С-71М та С-71К.

Реактивний дрон Бандероль

"Окрім цього, серед реактивних засобів є і реактивний КАБ УМПБ-5, котрий вже досягав м. Дніпро, м. Павлоград, м. Кривий Ріг. У кожного з них — власне тактичне завдання та специфіка застосування. Деякі з вищезазначених можуть перебувати у повітрі до 2,5 годин, що підвищує тривалість повітряних тривог", — підкреслюють монітори.

Експерти пояснюють, що нова тактика ворога пов’язана із високою ефективністю українських дронів перехоплювачів. Щоб спробувати компенсувати це, противник переходить на реактивні моделі, які через свою швидкість стають складнішими цілями для ППО.

Що це означає?

"1 — згодом ворог може застосовувати це залізяччя у кількості ~100 одиниць на добу. 2 — в прифронтовій зоні Синельниківського, Нікопольського та Криворізького районів треба постійно слідкувати за повідомленнями про загрози і реагувати відповідно (швидкі переміщення, уникання АЗС) 3 — треба бути готовим до того, що, з великою ймовірністю, повітряні тривоги стануть частішими та тривалішими", — вважають експерти

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