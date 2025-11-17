"Якщо менше вирощуємо соняшника та пшениці…" Науковець назвав загрозу від окупації територій

Обстріли та атаки дронів унеможливлюють роботи на ділянках, розташованих навіть за десятки кілометрів від лінії фронту

Окупація частини українських територій призвела до того, що аграрний сектор зазнав суттєвих втрат, які компенсувати неможливо. Особливо це стосується зернових, олійних та бобових культур, експортом яких займалася наша країна.

Зазначена ситуація матиме довгостроковий негативний ефект для економіки країни. Про це "Телеграфу" в матеріалі "Кавуни ростимуть під Києвом, а частина України стане пустелею: вчений обіцяє радикальну зміну клімату" розповів доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник Інституту рослинництва імені В. Юр’єва НААН Сергій Авраменко.

Що треба знати:

Окупація та бойові дії позбавили Україну значної частини земель, на яких вирощувались експортні культури

Замінити втрати повністю неможливо

Це не спричинить дефіциту продовольства, але завдасть довгострокової шкоди економіці

За його словами, основні експортні продукти, тобто пшеницю, кукурудзу та соняшник, в повному обсязі замінити неможливо. Наразі, зазначив експерт, "випали" основні регіони, в яких вони вирощувались, зокрема Луганська, більша частина Донецької, наполовину Запорізька та Херсонська області.

До того ж, через постійні обстріли та атаки дронів практично неможливо проводити сільськогосподарські роботи й на "сусідніх" з лінією фронту декількох десятках кілометрах.

"У тій же Харківській області, в якій намолочували 3-4 млн тонн зернових обсяги впали вдвічі через бойові дії та нестачу опадів", – розповів Сергій Авраменко.

За словами науковця, така ситуація не призведе до нестачі продовольства в Україні, утім матиме для економіки довгостроковий негативний ефект.

"Якщо менше вирощуємо пшениці, соняшника тощо, знижуються надходження до бюджету, менше отримують оборотних коштів фермери, відповідно, вони не можуть оновлювати техніку, платити оренду плату за паї тощо. Отже, основне питання, не прогодуємо ми себе чи ні, бо ми це зможемо зробити в будь-якому випадку, а в тому, скільки ми можемо експортувати й заробити на цьому", – резюмує Сергій Авраменко.

