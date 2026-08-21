Федоров готував Росії особливий "M&Ms"? Яку військову операцію розробляла Україна

Фінансування нібито забезпечили європейські партнери

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В Україні розроблявся план атак на московські аеропорти тисячами дронів. Він отримав назву M&M's та був призупинений, коли президент України Володимир Зеленський звільнив Михайла Федорова з посади міністра оборони.

1000 дронів на Москву — що передбачав план

Про це повідомляє видання The Atlantic з посиланням на два джерела, безпосередньо обізнані з планом. За їхніми словами, він передбачав запуск до 1000 дронів на добу на аеропорти Москви та навколишні райони.

За планом, для масованих атак мали б використовуватися автономні дрони, оснащені системами наведення на основі штучного інтелекту. Вони знаходили та вражали б цілі без участі оператора.

"Ідея полягає в тому, щоб на тривалий період закрити повітряний простір Москви для цивільних рейсів", — пояснив один зі співрозмовників видання.

Чому Зеленський вагався

Як кажуть джерела, план представили Зеленському взимку. Однак він викликав у президента серйозні побоювання, що дрони можуть влучити у цивільний літак у Москві. Особливо це неприйнятно, якщо внаслідок ударів загинуть чи будуть поранені пасажири, співробітники аеропорту чи члени екіпажу.

Чому операцію назвали саме M&M's

Проте, шукаючи можливості тиску на Росію, щоб вона пішла на відновлення мирного процесу, Зеленський погодився на продовження підготовки до атак. До середини весни підготовка секретної операції просунулась досить далеко та отримала кодову назву M&M's.

Як відомо, M&M's — це популярні цукерки, які являють собою шоколад, вкритий кольоровою глазурованою оболонкою. На відміну від шоколадки або батончика, шоколад розділений на маленькі порції та "запакований" у глазур. Наприклад, у маленькій упаковці — близько 50 цукерочок, у середній — до 145 штук. Назва операції — M&M's, натякає на велику кількість маленьких, дешевих і майже ідентичних безпілотників, які знадобляться для місії.

Розробку плану зупинили через звільнення Федорова

За словами співрозмовників видання, планування операції було припинено у липні. Причиною стало звільнення Федорова, який, як стверджується, є "її головним організатором".

Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

За даними джерел, Федоров працював над планом кілька місяців і допоміг зібрати команду українських програмістів для розробки системи наведення на базі ШІ. Також саме Федоров забезпечив фінансування програми від європейських партнерів для масового виробництва автономних безпілотників.

Чи відновиться розробка проєкту з новим міністром

Один зі співрозмовників видання висловив сподівання, що новий міністр оборони України Євген Хмара продовжить реалізацію плану. За його словами, технічно відновити цей проєкт із новою командою можливо. Проте, за його словами, це займе близько трьох місяців.

В Офісі президента спростовують існування плану M&M's

The Atlantic звернувся за коментарем до ОП. Один з неназваних чиновників Офісу спростував існування такого плану. За його словами, "це повна нісенітниця".

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Євгена Хмару, який очолив Міноборони замість Федорова. Він воював за Зміїний та очолював "Альфу".