"Ганьба!": На акції на підтримку Федорова бурхливо зустріли призначення Хмари міністром (репортаж Яна Доброносова)

Рада, попри протести, призначила нового міністра оборони

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У середу, 19 серпня, в Україні продовжуються акції на підтримку колишнього міністра оборони України Михайла Федорова. Зокрема, масовий мітинг проходить у Києві.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці подій. Учасники акції зібралися під Верховною Радою, де вимагають повернути Федорова на посаду.

Євгена Хмару, який претендував на посаду міністра оборони, мітингувальники закликали залишити на чолі СБУ (він тимчасово виконував обов’язки голови служби з 5 січня до 16 липня 2026 року). Головне гасло протестувальників: "Федорова у МО, Хмару — у СБУ".

Під час мітингу нардепи призначили Хмару міністром оборони України. Протестувальники зустріли цю новину гаслом: "Ганьба!"

Плакат із Михайлом Федоровим на мітингу на його підтримку 19 серпня/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Передвиборне гасло Володимира Зеленського актуальне як ніколи/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Прапор ЄС на мітингу на підтримку Федорова у Києві/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"Картонний лицар" на мітингу на підтримку Федорова/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Чоловік виступає за діалог із владою на мітингу на підтримку Федорова/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Мітинг на підтримку Федорова проходить під палючим сонцем/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Головне гасло протестувальників на мітингу на підтримку Федорова/Фото Ян Доброносов/Телеграф

Мітингувальники вимагають від влади діалогу та реформи/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Мітинг на підтримку Михайла Федорова у Києві/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Мітинг на підтримку Михайла Федорова у Києві/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Мітинг на підтримку Михайла Федорова у Києві/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Мітинг на підтримку Михайла Федорова у Києві/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Нагадаємо, масові протести по всій Україні розпочалися 16 липня 2026 року одразу після відставки Федорова з посади міністра оборони. Мітингувальники вимагають поновлення Федорова на посаді, продовження оборонних реформ та прозору комунікацію з владою. 18 серпня 2026 року Михайло перервав мовчання і зробив резонансні заяви.