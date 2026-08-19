"Ганьба!": На акції на підтримку Федорова бурхливо зустріли призначення Хмари міністром (репортаж Яна Доброносова)
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Рада, попри протести, призначила нового міністра оборони
У середу, 19 серпня, в Україні продовжуються акції на підтримку колишнього міністра оборони України Михайла Федорова. Зокрема, масовий мітинг проходить у Києві.
Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці подій. Учасники акції зібралися під Верховною Радою, де вимагають повернути Федорова на посаду.
Євгена Хмару, який претендував на посаду міністра оборони, мітингувальники закликали залишити на чолі СБУ (він тимчасово виконував обов’язки голови служби з 5 січня до 16 липня 2026 року). Головне гасло протестувальників: "Федорова у МО, Хмару — у СБУ".
Під час мітингу нардепи призначили Хмару міністром оборони України. Протестувальники зустріли цю новину гаслом: "Ганьба!"
Нагадаємо, масові протести по всій Україні розпочалися 16 липня 2026 року одразу після відставки Федорова з посади міністра оборони. Мітингувальники вимагають поновлення Федорова на посаді, продовження оборонних реформ та прозору комунікацію з владою. 18 серпня 2026 року Михайло перервав мовчання і зробив резонансні заяви.