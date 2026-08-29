Що найчастіше крадуть в "АТБ". Список вас здивує двічі

Під загрозою не лише дрібний товар з прикасових стійок

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В мережі "АТБ" розповіли, які товари найчастіше намагаються вкрасти відвідувачі. Цей список досить неочікуваний, по-перше, в ньому немає алкоголю, а по-друге, люди крадуть не лише для себе, але й для своїх улюбленців.

Як заявили представники мережі "АТБ", найчастіше з супермаркетів намагаються поцупити вершкове масло, шоколадні глазуровані сирки, корм для тварин у стограмових пачках. Крім того, намагаються вкрасти всі дрібні товари, розташовані у прикасовій зоні магазинів.

В "АТБ" запідозрили покупця у крадіжці — чи можуть його обшукати

Законодавство України забороняє примусову перевірку сумок чи кишень без згоди клієнта. Такі дії можуть бути розцінені як порушення недоторканності приватного життя або навіть незаконне затримання, пояснили на сайті "Торгсофт".

Що найчастіше крадуть в "АТБ". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Навіть якщо в "АТБ" запідозрили відвідувача у крадіжці, працівники магазину не мають права обшукувати його без його згоди. Все, що їм дозволено зробити — попросити людину добровільно показати вміст її сумки чи кишень.

Якщо людина погодилася це зробити, вона сама має витягнути й показати свої речі. Працівник магазину не має право цього робити.

У випадку обґрунтованої підозри представник магазину може викликати поліцію. В цьому випадку магазин має надати правоохоронцям докази можливої крадіжки — спрацювала рамка сигналізації на виході, камери відеоспостереження зафіксували підозрілу дію, продавець, охоронець чи хтось із покупців стали свідками можливого правопорушення.

Людина, яку звинувачують у крадіжці має право:

вимагати докази (наприклад, відеозапис)

відмовитися йти до іншого приміщення (наприклад, до кімнати охорони)

звернутись до поліції, суду або інспекції із захисту прав споживачів щодо наклепу, приниження гідності й псування морального стану

Як писав "Телеграф", співвласник "АТБ" Віктор Карачун розповідав, що у 1993 році, коли створювався бізнес, власники побоювалися, що відвідувачі супермаркетів будуть красти товар з полиць, якщо той буде у відкритому доступі. Розглядалася торгівля у форматі "гастроном" — через прилавок.