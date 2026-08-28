В "АТБ" обмежили продаж популярних продуктів: на які товари тепер діють ліміти

Що тепер не можна купити у великій кількості

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

З 28 серпня 2026 року в магазинах мережі "АТБ" запровадили обмеження на реалізацію окремих груп товарів. Нові правила стосуються як покупок безпосередньо в магазинах, так і замовлень онлайн.

Які саме продукти потрапили під обмеження розповів "Телеграфу" співробітник мережі "АТБ".

У деяких магазинах мережі вже з'являються відповідні оголошення для покупців.

"Шановні покупці! Повідомляємо вам, що всі позиції групи "Яйця" реалізуються з обмеженнями — не більше 6 кг/шт в одному чеку", — йдеться в повідомленні.

Оголошення в "АТБ". Фото: "Телеграф"

Зокрема, за словами працівника "АТБ", обмеження стосуються таких категорій:

консервів із риби та морепродуктів;

м'ясних консервів;

олії та оцту;

продуктів швидкого приготування та харчових концентратів;

крохмалю;

круп;

макаронних виробів;

пластівців;

солі;

соди;

товарів для випікання;

цукру;

курячих яєць.

На які продукти діє обмеження. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Обмеження діють і в магазинах, і онлайн

За інформацією співробітника "АТБ", нові правила застосовуються не лише під час покупок у фізичних магазинах.

Обмеження також діють при замовленні товарів через онлайн-сервіси мережі.

При цьому покупцеві можуть відмовити у спробі придбати товари з обмеженнями, якщо він намагатиметься обійти встановлений ліміт, оформлюючи кілька чеків поспіль.

Раніше "Телеграф" розповідав, які популярні товари віддають в "АТБ" майже за пів ціни.