В "АТБ" обмежили продаж популярних продуктів: на які товари тепер діють ліміти
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Що тепер не можна купити у великій кількості
З 28 серпня 2026 року в магазинах мережі "АТБ" запровадили обмеження на реалізацію окремих груп товарів. Нові правила стосуються як покупок безпосередньо в магазинах, так і замовлень онлайн.
Які саме продукти потрапили під обмеження розповів "Телеграфу" співробітник мережі "АТБ".
У деяких магазинах мережі вже з'являються відповідні оголошення для покупців.
"Шановні покупці! Повідомляємо вам, що всі позиції групи "Яйця" реалізуються з обмеженнями — не більше 6 кг/шт в одному чеку", — йдеться в повідомленні.
Зокрема, за словами працівника "АТБ", обмеження стосуються таких категорій:
- консервів із риби та морепродуктів;
- м'ясних консервів;
- олії та оцту;
- продуктів швидкого приготування та харчових концентратів;
- крохмалю;
- круп;
- макаронних виробів;
- пластівців;
- солі;
- соди;
- товарів для випікання;
- цукру;
- курячих яєць.
Обмеження діють і в магазинах, і онлайн
За інформацією співробітника "АТБ", нові правила застосовуються не лише під час покупок у фізичних магазинах.
Обмеження також діють при замовленні товарів через онлайн-сервіси мережі.
При цьому покупцеві можуть відмовити у спробі придбати товари з обмеженнями, якщо він намагатиметься обійти встановлений ліміт, оформлюючи кілька чеків поспіль.
Раніше "Телеграф" розповідав, які популярні товари віддають в "АТБ" майже за пів ціни.