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В "АТБ" обмежили продаж популярних продуктів: на які товари тепер діють ліміти

Автор
Людмила Рябенька
Дата публікації
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Автор
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Ліміти на товари в АТБ Новина оновлена 28 серпня 2026, 16:30
Ліміти на товари в АТБ. Фото Колаж "Телеграфу"

Що тепер не можна купити у великій кількості

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З 28 серпня 2026 року в магазинах мережі "АТБ" запровадили обмеження на реалізацію окремих груп товарів. Нові правила стосуються як покупок безпосередньо в магазинах, так і замовлень онлайн.

Які саме продукти потрапили під обмеження розповів "Телеграфу" співробітник мережі "АТБ".

У деяких магазинах мережі вже з'являються відповідні оголошення для покупців.

"Шановні покупці! Повідомляємо вам, що всі позиції групи "Яйця" реалізуються з обмеженнями — не більше 6 кг/шт в одному чеку", — йдеться в повідомленні.

Оголошення в "АТБ". Фото: "Телеграф"
Оголошення в "АТБ". Фото: "Телеграф"

Зокрема, за словами працівника "АТБ", обмеження стосуються таких категорій:

  • консервів із риби та морепродуктів;
  • м'ясних консервів;
  • олії та оцту;
  • продуктів швидкого приготування та харчових концентратів;
  • крохмалю;
  • круп;
  • макаронних виробів;
  • пластівців;
  • солі;
  • соди;
  • товарів для випікання;
  • цукру;
  • курячих яєць.
На які продукти діє обмеження. Інфографіка: ШІ "Телеграф"
На які продукти діє обмеження. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Обмеження діють і в магазинах, і онлайн

За інформацією співробітника "АТБ", нові правила застосовуються не лише під час покупок у фізичних магазинах.

Обмеження також діють при замовленні товарів через онлайн-сервіси мережі.

При цьому покупцеві можуть відмовити у спробі придбати товари з обмеженнями, якщо він намагатиметься обійти встановлений ліміт, оформлюючи кілька чеків поспіль.

Раніше "Телеграф" розповідав, які популярні товари віддають в "АТБ" майже за пів ціни.

Теги:
#Продукти #Супермаркети #АТБ #Обмеження