Пожежа і детонація на складах під Києвом. Чому це порівнюють із трагедією у Вишневому (відео)

Евакуювали 200 людей

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У селі Мила Бучанського району Київської області після російського удару на території підприємства виникла масштабна пожежа з вторинною детонацією. Постраждало шестеро людей, також є загиблі, перекрито ділянку траси "Київ — Чоп" (Житомирська траса).

Що сталося у Бучанському районі

В Офісі Генпрокурора України повідомили, що 28 серпня близько 20:10 внаслідок атаки РФ на території одного з підприємств сталося падіння або влучання безпілотника. Прокуратура розслідує обставини детонації та дії відповідальних посадовців.

"Розпочато досудове розслідування за фактами ведення агресивної війни за ст. 437 ККУ та можливого службового недбальства ст. 367 КК України у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області", — йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, знищено приватний житловий будинок, ще сім будинків пошкоджено. Крім того, пошкоджено пожежний автомобіль та пансіонат для людей похилого віку.

Прокуратура перевірить законність зберігання вибухонебезпечних предметів

"Слідство встановлюватиме не лише всі обставини російської атаки, а й причини та умови, які могли суттєво посилити її наслідки. Зокрема, буде перевірено законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів та погоджень, а також дії посадових осіб, які ухвалювали відповідні рішення", — наголосили в Офісі генпрокурора.

Перекрито трасу "Київ — Чоп", людей евакуювали

Глава Київської ОВА Тимур Ткаченко після 22-ої години 28 серпня повідомив, що через наслідки атаки та детонації тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ — Чоп" з 15-го по 32-й км. Пізніше він додав, що з місця події вже евакуювали понад 200 людей, серед них є діти.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки є загиблі. Наразі ми не маємо остаточної інформації щодо кількості жертв. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місцях", — написав Ткаченко о 2:21.

Корецький порівняв ситуацію з трагедією у Вишневому

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив про допущену злочинну недбалість. Він порівняв трагедію з пожежею внаслідок російського удару по військовому складу у Вишневому Київській області.

Як відомо, 6 липня після російської атаки на один зі складів боєприпасів "Укроборонпрому" у Вишневому виникла пожежа з детонацією. Загинуло дев'ятеро людей, 91 будинок був повністю зруйнований, майже 300 житлових будинків отримали пошкодження.

"На жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком. На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки — це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися. Очікую від правоохоронців миттєвої та суворої реакції", — написав Корецький.

Нагадаємо, кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядає Вишневе на Київщині після ворожих атак. Росіяни вдарили по складу, у Бучанському районі загинула людина.