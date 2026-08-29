Понад 30 років на посаді — і загинув під Києвом, допомагаючи людям: що відомо про Тараса Дідича

Він не залишив людей своєї громади навіть під час окупації

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Голова Дмитрівської громади Тарас Дідич загинув на місці російського удару в селі Мила Бучанського району Київської області. Там виникла повторна детонація, а Тарас Дідич виїхав на місце нічного ворожого обстрілу, щоб бути поруч із людьми та допомогти.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашнік, який до нещодавнього часу обіймав посаду голови Київської обласної державної адміністрації. Він написав, що Тарас Дідич одним із перших приїхав на місце атаки, щоб допомогти людям.

Микола Калашник та Тарас Дідич. Фото:t.me/Mykola_Kalashnyk

"Бо не міг інакше. Понад 30 років, із 1994-го, Тарас Тарасович очолював громаду, жив її проблемами та знав кожну вулицю і кожне село. Він завжди залишався зі своїми людьми. Не покинув їх і під час російської окупації — був на місці, підтримував і допомагав, тримав громаду в один із найстрашніших періодів", — написав міністр.

Також про загибель Дідича повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук. Він пише, що це несправедлива і болюча втрата для всього Бучанського району.

"Знав його як сильного і небайдужого керівника, якому довіряла громада. Добре пам’ятаю нашу зустріч 3 березня 2022 року на Житомирській трасі біля "Мегамаркету". Я тоді віз продукти до частково окупованої Бучі, а Тарас Тарасович – до Дмитрівської громади. У ті дні кожен із нас робив усе, що міг, для своїх людей", — поділився спогадами Федорук.

Тарас Дідич. Фото: t.me/AnatoliiFedoruk

Що відомо про Тараса Дідича, якого вбила Росія

Тарас Дідич народився 4 березня 1961 року в на Івано-Франківщині. У 1984 році закінчив Київський політехнічний інститут.

З листопада 1994 року був сільським головою Дмитрівської сільської ради. Він ухвалював рішення, які йшли на користь громаді та вмів обґрунтувати їх.

Тарас Дідич був нагороджений орденом "За заслуги ІІІ ст.", Орденом Святого Рівноапостольського князя Володимира Великого ІІІ ступеня, Орденом Української Православної Церкви Преподобного Іллі Муромця ІІІ ст., Орденом Христа Спасителя.

Після російської атаки на складах у Бучанському районі сталася детонація — що відомо

Увечері 28 серпня близько 20:10 російський безпілотник атакував підприємство в селі Мила Бучанського району. Виникла масштабна пожежа з вторинною детонацією.

Як повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, станом на 11:30 відомо про 27 загиблих. Ця цифра може бути не остаточною, бо тривають аварійно-рятувальні та протипожежні роботи.

З небезпечної зони евакуйовано понад 200 людей. Рух трасою М-06 "Київ — Чоп" (Житомирська траса) тимчасово перекрито на ділянці з 15-го по 32-й км.

Офіс Генпрокурора розпочав розслідування за ст. 367 ККУ (службова недбалість). Слідчі перевірять законність зберігання вибухонебезпечних предметів на території цивільного підприємства та дії відповідальних посадовців.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький різко відреагував на подію. Він порівняв трагедію з пожежею внаслідок російського удару по військовому складу у Вишневому Київській області. Він закликає, щоб усі винні "без винятків" були покарані.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки російських ударів по Києву 29 серпня. Є пошкоджені будинки.