У поліцейському відділку Рівного прогримів вибух: є загиблий і поранені

З’явилися перші подробиці трагедії

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У Рівному стався вибух в адміністративній будівлі райвідділу. Внаслідок події загинув один правоохоронець, ще троє поліцейських отримали поранення.

Про це повідомили в поліції Рівненської області. На місці працюють екстрені служби та правоохоронці.

Екстрені служби на місці події. Фото: Рівне Головне

Ще до появи офіційної інформації про подію місцеві медіа повідомили щонайменше про два вибухи у Рівному. Гучні звуки чули, зокрема, в районі Пивзаводу та в центральній частині міста неподалік ринку.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.

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