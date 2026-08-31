У поліцейському відділку Рівного прогримів вибух: є загиблий і поранені
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
З’явилися перші подробиці трагедії
У Рівному стався вибух в адміністративній будівлі райвідділу. Внаслідок події загинув один правоохоронець, ще троє поліцейських отримали поранення.
Про це повідомили в поліції Рівненської області. На місці працюють екстрені служби та правоохоронці.
Ще до появи офіційної інформації про подію місцеві медіа повідомили щонайменше про два вибухи у Рівному. Гучні звуки чули, зокрема, в районі Пивзаводу та в центральній частині міста неподалік ринку.
Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.
Новина оновлюється…