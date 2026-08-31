В полицейском участке Ровно прогремел взрыв: есть погибший и раненые

Появились первые подробности трагедии

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В Ровно произошел взрыв в административном здании райотдела. В результате происшествия погиб один правоохранитель, еще трое полицейских получили ранения.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области. На месте работают экстренные службы и правоохранители.

Экстренные службы на месте происшествия. Фото: Ровно Главное

Еще до появления официальной информации о происшествии местные СМИ сообщили как минимум о двух взрывах в Ровно. Громкие звуки слышали, в частности, в районе Пивзавода и в центральной части города неподалеку от рынка.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва.

Первые кадры с места происшествия. Фото: Полиция Ровенской области

Взрыв произошел в административном здании райотдела. Фото: Полиция Ровенской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва. Фото: Полиция Ровенской области

Есть погибший. Фото: Полиция Ровенской области

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