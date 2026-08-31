Укр

В полицейском участке Ровно прогремел взрыв: есть погибший и раненые

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
Читати українською
Автор
Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 31 августа 2026, 17:28

Появились первые подробности трагедии

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В Ровно произошел взрыв в административном здании райотдела. В результате происшествия погиб один правоохранитель, еще трое полицейских получили ранения.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области. На месте работают экстренные службы и правоохранители.

Экстренные службы на месте происшествия. Фото: Ровно Главное
Экстренные службы на месте происшествия. Фото: Ровно Главное

Еще до появления официальной информации о происшествии местные СМИ сообщили как минимум о двух взрывах в Ровно. Громкие звуки слышали, в частности, в районе Пивзавода и в центральной части города неподалеку от рынка.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва.

Первые кадры с места происшествия. Фото: Полиция Ровенской области
Первые кадры с места происшествия. Фото: Полиция Ровенской области
Взрыв произошел в административном здании райотдела. Фото: Полиция Ровенской области
Взрыв произошел в административном здании райотдела. Фото: Полиция Ровенской области
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва. Фото: Полиция Ровенской области
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва. Фото: Полиция Ровенской области
Есть погибший. Фото: Полиция Ровенской области
Есть погибший. Фото: Полиция Ровенской области

Новость обновляется…

Теги:
#Ровно #Полиция #Взрыв