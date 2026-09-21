Головний колір осені: благородний відтінок сезону миттєво перетворить ваш образ
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Цей колір однаково гарний як для денних міських прогулянок, так і для вечірніх виходів
Червоний колір утримував лідерство протягом кількох сезонів, залишаючись одним із головних акцентів весняно-літнього гардероба. Однак з настанням холодів на зміну яскравому калиновому приходить більш глибокий, благородний і насичений відтінок — бордовий, що випромінює абсолютну впевненість та елегантність.
Глибокі винні тони ідеально підходять для осіннього періоду, повідомляє Nők Lapja. Маючи яскравий характер, бордовий легко адаптується до базового гардероба: м’який трикотажний светр, елегантне пальто або виразний аксесуар миттєво виведуть навіть найпростіший повсякденний образ на новий рівень.
Як впровадити бордовий у свій гардероб
Точкові акценти
Якщо ви не готові до тотальних кольорових рішень, почніть з однієї акцентної речі. Бордовий колір миттєво перетворює звичні комбінації:
- В’язаний светр у поєднанні з класичними джинсами;
- Елегантні штани із темним топом;
- Винна сумка, що доповнює образ у нейтральних тонах.
Гармонійні поєднання
Бордовий ідеально виглядає з класичною осінньою палітрою: бежевим, сірим, чорним і шоколадно-коричневим. Для сміливіших експериментів комбінуйте винний з ніжно-рожевим або світло-блакитним відтінками.
Монохромний образ
Любителям монохрому не варто обмежувати себе: бордовий брючний костюм, лаконічне плаття або трикотажний комплект виглядають максимально вишукано. Головний секрет однотонного аутфіту – гра фактур. Поєднуйте в одному образі гладку шкіру, щільну вовну, атлас, і м’який трикотаж.
Виразні деталі
Для першого знайомства з трендом відмінно підійдуть аксесуари: темно-червона сумка, витончене взуття або об’ємний шарф стануть ідеальною кольоровою плямою в стриманому луку.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що мода на короткі сукні поступово поступається місцем довшим силуетам. У новому сезоні дизайнери знову звертають увагу на максі та міді: такі моделі виглядають стримано, витягують силует та дозволяють створювати елегантні образи без великої кількості декоративних деталей.