Головний колір осені: благородний відтінок сезону миттєво перетворить ваш образ

Цей колір однаково гарний як для денних міських прогулянок, так і для вечірніх виходів

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Червоний колір утримував лідерство протягом кількох сезонів, залишаючись одним із головних акцентів весняно-літнього гардероба. Однак з настанням холодів на зміну яскравому калиновому приходить більш глибокий, благородний і насичений відтінок — бордовий, що випромінює абсолютну впевненість та елегантність.

Глибокі винні тони ідеально підходять для осіннього періоду, повідомляє Nők Lapja. Маючи яскравий характер, бордовий легко адаптується до базового гардероба: м’який трикотажний светр, елегантне пальто або виразний аксесуар миттєво виведуть навіть найпростіший повсякденний образ на новий рівень.

Як впровадити бордовий у свій гардероб

Точкові акценти

Якщо ви не готові до тотальних кольорових рішень, почніть з однієї акцентної речі. Бордовий колір миттєво перетворює звичні комбінації:

В’язаний светр у поєднанні з класичними джинсами;

В’язаний светр у поєднанні з класичними джинсами/Фото: ШІ

Елегантні штани із темним топом;

Елегантні штани з темним топом/Фото: ШІ

Винна сумка, що доповнює образ у нейтральних тонах.

Винна сумка, що доповнює образ у нейтральних тонах/Фото: ШІ

Гармонійні поєднання

Бордовий ідеально виглядає з класичною осінньою палітрою: бежевим, сірим, чорним і шоколадно-коричневим. Для сміливіших експериментів комбінуйте винний з ніжно-рожевим або світло-блакитним відтінками.

Гармонійні поєднання/Фото: ШІ

Монохромний образ

Любителям монохрому не варто обмежувати себе: бордовий брючний костюм, лаконічне плаття або трикотажний комплект виглядають максимально вишукано. Головний секрет однотонного аутфіту – гра фактур. Поєднуйте в одному образі гладку шкіру, щільну вовну, атлас, і м’який трикотаж.

Монохромний образ/Фото: ШІ

Виразні деталі

Для першого знайомства з трендом відмінно підійдуть аксесуари: темно-червона сумка, витончене взуття або об’ємний шарф стануть ідеальною кольоровою плямою в стриманому луку.

Виразні деталі/Фото: ШІ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мода на короткі сукні поступово поступається місцем довшим силуетам. У новому сезоні дизайнери знову звертають увагу на максі та міді: такі моделі виглядають стримано, витягують силует та дозволяють створювати елегантні образи без великої кількості декоративних деталей.