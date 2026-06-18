Після удару по Москві: Стерненко звернувся до Макса Коржа

Чи долучився виконавець до збору на українські дрони, чи це просто збіг?

Волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко знову несподівано згадав білоруського співака Макса Коржа. Короткий допис у Threads викликав нову хвилю обговорень, адже це вже не перший подібний жест з боку активіста.

"Макс Корж, дякую ще раз🤝", — написав Стерненко, не пояснивши, що саме стало приводом для подяки.

Допис одразу породило десятки припущень серед користувачів соцмереж. Багато хто вважає, що виконавець міг підтримати один із волонтерських проєктів Стерненка або зробити внесок на потреби українських військових.

Стерненко подякував Коржу. Фото: threads

Цікаво, що це вже другий подібний допис від Стерненка за останні тижні. На початку червня він також коротко звернувся до музиканта, написавши: "Макс Корж 🤝". Тоді активіст не став розкривати подробиці, але в коментарях багато хто припускав, що білоруський артист міг долучитися до фінансування українських захисників.

Особливо цікаво виглядає цей допис на тлі масованого удару по Москві. Втім, сам Стерненко не пов'язував свою публікацію з цими подіями і не уточнював, за що саме подякував співакові. Жодних коментарів із цього приводу не давав і сам Макс Корж.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мережа вибухнула гнівом через українців на концерті Макса Коржа. Співак жодного разу прямо не назвав Росію та Путіна агресорами, обмежившись розмитими заявами.