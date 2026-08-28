Трава, порошки, таблетки: що відомо про скандал з екскомбатом "Маґури"

Ширшин заявляє про підставу

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Колишній командир одного з батальйонів 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин заявив, що в його автомобілі виявили нібито підкинуті наркотики. Він пов’язує інцидент зі своєю публічною критикою окремих військових підрозділів.

Про це Ширшин повідомив на своїй сторінці у Facebook у п’ятницю, 28 серпня. За інформацією правоохоронців, дані вже внесено до ЄРДР.

Екскомбат з "Маґури" заявив про підставу

За твердженням військового, його автомобіль зупинили поліцейські, які нібито діяли за попередньо отриманою інформацією. Поблизу також перебували невідомі люди, яких Ширшин вважав співробітниками СБУ. Він стверджує, що ці особи передавали правоохоронцям інформацію про нього. Пізніше він написав: "Сбушники" пред'явили посвідчення оперів НПУ".

За словами Ширшина, навколо автомобіля згодом нібито з’явилися кілька пакетів із речовиною, схожою на канабіс. За його словами, правоохоронці провели огляд території та вилучили знайдені предмети.

Окремо військовий повідомив про пакет із речовиною рослинного походження та вагами, знайдений у салоні автомобіля. Через наявність ваг, як стверджує Ширшин, йому можуть інкримінувати статтю 307 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність, зокрема, за незаконний збут наркотичних засобів.

"Знайшли ще пакети з порошками і таблетками.. в місцях, про які я навіть не знав", – додав військовослужбовець.

Олександр Ширшин. Фото: Facebook

Були дані про перебування під дією заборонених речовин?

У коментарі виданню "Бабель" Ширшин розповів, що інцидент стався у Харкові, коли він проїжджав повз місце дорожньо-транспортної пригоди. За його версією, правоохоронці заздалегідь знали, де саме в автомобілі потрібно шукати заборонені речовини.

З його слів, спочатку поліцейські заявили, що отримали інформацію про його можливе перебування під дією певних речовин. Ширшин нібито запропонував пройти відповідне обстеження в медичному закладі, однак перед цим правоохоронці попросили дозволити огляд автомобіля.

Спочатку військовий відкрив багажник, де, як він стверджує, нічого забороненого не знайшли. Після цього поліцейські оглянули салон та особисті речі, а потім попросили відкрити підлокітник на задньому сидінні.

Ширшин запевнив, що не користувався цим підлокітником. Усередині він побачив невідомий пакет, у якому була речовина рослинного походження, невеликі ваги та кілька порожніх пакетиків.

За словами військового, поліцейський запропонував повернути знахідку до салону, однак Ширшин відмовився, заявивши, що пакет йому не належить. Після цього він зачинив автомобіль і залишив пакет на його даху.

На момент розмови з журналістами Ширшин очікував на прибуття адвоката та слідчо-оперативної групи.

Сам військовий пов’язує подію зі своєю різкою критикою штурмових полків. Він припускає, що до інциденту може бути причетний командир 225-го окремого штурмового полку Олег Ширяєв, з яким у нього триває конфлікт.

"У мене більше конфлікту ні з ким немає, окрім як з 225 і 425", — сказав Ширшин.

Жодних доказів на підтвердження цього припущення він наразі не оприлюднив та заявив, що обшуку передувала низка інших подій, подробиці яких пообіцяв повідомити пізніше.

Оперативна інформація та внесення до ЄРДР: що повідомляє поліція

Своєю чергою поліція Харківської області повідомила, що коли поліцейські зупинили автомобіль Audi, за оперативною інформацією, у водія могли бути при собі наркотичні речовини. Також державний номерний знак не відповідав зазначеному транспортному засобу, інформували у пресслужбі.

"Під час спілкування з правоохоронцями водій — військовослужбовець — надав згоду на огляд автомобіля. Надалі чоловік дістав із підлокітника між сидіннями згорток, усередині якого були пакети чорного кольору, ваги та речовина рослинного походження. Водій розпакував згорток, поклав його на дах автомобіля, та заявив, що заборонені речовини йому не належать", – йдеться у публікації.

Зазначається, що на місце події прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила два чорні зіп-пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору. Ці речі надішлють на експертне дослідження для встановлення складу та походження.

"За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України", – пишуть у пресслужбі.

Що відомо про конфлікт Ширшина із командуванням

Нагадаємо, Олександр Ширшин очолив батальйон 47-ї бригади у липні 2024 року, а 14 серпня 2025-го залишив посаду. Як пише НВ, 17 травня 2025 року він повідомив, що подав командуванню рапорт через "дебільні завдання", які, за його словами, призвели до втрат серед особового складу. Військовий також висловив сподівання, що його звільнять із посади.

3 липня тодішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що командування готове перевести комбата до підрозділу, який той обере.

Після публічних звинувачень у Генеральному штабі повідомили про створення робочої групи. Вона мала проаналізувати накази й розпорядження, які надходили до батальйону з різних рівнів військового управління, та оцінити доцільність ухвалених рішень з огляду на бойову обстановку.

16 червня офіцер розповів про результати перевірки. З його слів, робоча група дійшла висновку, що він нібито виявив недисциплінованість, поширивши службову інформацію в соціальних мережах, і тому заслуговує на зауваження.

Уже 20 червня військовий заявив, що командування ЗСУ не поспішає реагувати на озвучені ним проблеми. Зокрема, йшлося про нібито невиправдані втрати українських військовослужбовців під час Курської операції.

7 серпня 2026 року колишній комбат повідомив, що суд визнав протиправним і скасував наказ Сирського, у якому йшлося про його "недисциплінованість".

Нагадаємо, головна відьма України, як вона сама себе називає, Марія Тиха припустила, що командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький може у майбутньому стати головнокомандувачем Збройних Сил України. Нині цю посаду обіймає Михайло Драпатий.