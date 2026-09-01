Серед перших приїхав до Зеленського в 2022: хто допомагає Федорову створювати оборонну компанію

За словами майбутнього інвестора, українська компанія стане визначальною для всього світу

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Україна працює над створенням власної defense tech-компанії, першим ключовим інвестором якої стане CEO Palantir Алекс Карп. Він був одним із перших керівників західних компаній, які особисто зустрілися з президентом Володимиром Зеленським після початку повномасштабного вторгнення.

Про це ексміністр оборони України Михайло Федоров написав у своєму Telegram-каналі.

"Наш новий амбітний проєкт посилить Україну та допоможе побудувати безпечніше майбутнє для всього світу", — написав він та пообіцяв згодом оприлюднити деталі.

Також Федоров опублікував відео, на якому Алекс Карп заявив, що компанія, створена Україною, стане визначальною для всього світу через "знання та розуміння мистецтва війни".

Нагадаємо, 16 липня, Федоров заявив, що Карп телефонував йому і пропонував спільний проєкт.

Хто такий Алекс Карп та що відомо про Palantir

Алекс Карп — американський мільярдер, співзасновник і генеральний директор Palantir Technologies, однієї з найвпливовіших і водночас найсуперечливіших компаній у сфері аналізу даних та військового штучного інтелекту.

Програмне забезпечення Palantir збирає та поєднує інформацію з різних джерел, допомагаючи:

спецслужбам виявляти терористів і злочинні мережі;

військовим аналізувати поле бою та обирати цілі;

урядам управляти великими масивами даних;

підприємствам контролювати виробництво, логістику й фінанси.

Серед замовників компанії — Пентагон, ЦРУ, ФБР, американська міграційна служба ICE, армії США, Великої Британії, України та інших союзників.

Зв’язок з Україною

Карп став одним із перших керівників великих західних компаній, які особисто зустрілися із Зеленським після початку повномасштабного вторгнення. Palantir відкрила представництво в Україні та безкоштовно надала частину своїх технологій.

Її системи використовувалися для об’єднання розвідувальних даних, аналізу російських атак, гуманітарного розмінування та вибору військових цілей. У 2023 році Карп заявляв, що програмне забезпечення компанії було залучене до більшості операцій України для визначення цілей.

Раніше відомий авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, коли Україна закриє небо від реактивних "шахедів".