Федоров спрогнозував ще 2-3 роки війни: як змінювалася його риторика з початку року

Експосадовець змінив свою риторику щодо тривалості війни

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Колишній міністр борони України Михайло Федоров вважає, що війна проти Росії ще може тривати 2-3роки. До того ж, на його думку, РФ її всіляко затягуватиме.

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. Він також висловив готовність співпрацювати зі США, для забезпечення безпеки України.

Ексміністр наголосив, що росіяни намагатимуться продовжити війну. За його оцінками, вона навряд закінчиться до 2030 року.

"Війна може тривати ще щонайменше 2-3 роки. РФ її затягуватиме", — сказав Федоров.

Він також додав, що прагне домогтись постачання від США ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Задля цього він готовий допомогти Америці у створенні роботизованої армії.

"Я буду дуже радий допомогти США створити армію-дронів, особливо в обмін на ракети до Patriot, щоб ми пережили цю зиму", — зазначив Федоров.

Михайло Федоров

Що Федоров раніше казав про війну?

У лютому 2026 року на посаді міністра оборони України Михайло Федоров представив план дій, який повинен був змусити Росію до припинення війни. Він передбачав три стратегічні цілі: закрити небо, зупинити просування російських військ у кожному домені та позбавити Росію економічного ресурсу для ведення війни.

"Щодня кожен українець думає про одне: коли закінчиться війна. Ми хочемо миру більше, ніж будь-хто у світі. Президент, переговорна група, дипломати щодня працюють, щоб його наблизити. Але Росія продовжує воювати, бо вірить, що може зламати нас силою та ресурсом. Тому для команди Міністерства оборони Президент поставив чітке завдання: паралельно з дипломатією посилювати оборону так, щоб змусити ворога до миру", – сказав тоді Федоров.

У червні Федоров заявляв, що найближчі місяці є вирішальними у війні проти Росії. За його словами, перевага Сил оборони простежувалась і на полі бою, і в ударах безпілотників по об'єктах на території ворога, і цю перевагу потрібно було максимально використати, щоб примусити ворога до миру.

Михайло Федоров

Проте вже після відставки з посади міністра оборони, 25 серпня Федоров заявив, що Україна програє війну, однак має ще кілька місяців, щоб покращити ситуацію. За словами Федорова, Україні бракує загального бачення перемоги та здатності до інновацій, а розвиток країни гальмують корупція, кумівство й "відсутність політичної незалежності в державних інституціях".

"Я думаю, що зараз настав переломний момент, який визначить нашу майбутню траєкторію, але схоже на те, що ми поступово, повільно програємо", — сказав Федоров, але додав, що Україна все ще зберігає шанси здобути перемогу, проте терміново потребує плану завершення війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Путіна знову заговорили про переговори з Україною і назвали місце та умову.