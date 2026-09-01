Среди первых приехал к Зеленскому в 2022 году: кто помогает Федорову создавать оборонную компанию
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По словам будущего инвестора, украинская компания станет определяющей для всего мира
Украина работает над созданием собственной defense tech-компании, первым ключевым инвестором которой станет CEO Palantir Алекс Карп. Он был одним из первых руководителей западных компаний, лично встретившихся с президентом Владимиром Зеленским после начала полномасштабного вторжения.
Об этом экс-министр обороны Украины Михаил Федоров написал в своем Telegram-канале.
"Наш новый амбициозный проект усилит Украину и поможет построить более безопасное будущее для всего мира", — написал он и пообещал впоследствии обнародовать детали.
Также Федоров опубликовал видео, на котором Алекс Карп заявил, что компания, созданная Украиной, станет определяющей для всего мира через "знание и понимание искусства войны".
Напомним, 16 июля, Федоров заявил, что Карп звонил по телефону и предлагал общий проект.
Кто такой Алекс Карп и что известно о Palantir
Алекс Карп — американский миллиардер, соучредитель и генеральный директор Palantir Technologies, одной из самых влиятельных и одновременно противоречивых компаний в области анализа данных и военного искусственного интеллекта.
Программное обеспечение Palantir собирает и объединяет информацию из разных источников, помогая:
- спецслужбам выявлять террористов и преступные сети;
- военным анализировать поле и выбирать цели;
- правительствам управлять большими массивами данных;
- предприятиям контролировать производство, логистику и финансы
Среди заказчиков компании – Пентагон, ЦРУ, ФБР, американская миграционная служба ICE, армии США, Великобритании, Украины и других союзников.
Связь с Украиной
Карп стал одним из первых руководителей крупных западных компаний, лично встретившихся с Зеленским после начала полномасштабного вторжения. Palantir открыла представительство в Украине и бесплатно предоставила часть своих технологий.
Ее системы использовались для объединения разведывательных данных, анализа российских атак, гуманитарного разминирования и выбора военных целей. В 2023 году Карп заявлял, что программное обеспечение компании было использовано в большинстве операций Украины для определения целей.
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