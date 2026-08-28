Федоров отримав нову роботу в Італії: чим займатиметься та як це пояснив

Чи продовжить він працювати в Україні

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Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто з питань оборонних інновацій. Про нову роль він повідомив після зустрічі з італійським міністром під час міжнародної поїздки, присвяченої розвитку проєктів у сфері цифровізації та defense tech.

Про новий етап своєї діяльності Михайло Федоров повідомив у Facebook.

Нова роль в Італії

За словами Федорова, разом із командою він працює над розвитком нових проєктів у сферах цифровізації та оборонних технологій.

Першою зустріччю стала розмова з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Саме він запропонував Федорову стати радником щодо оборонних інновацій.

Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії. Фото: Михайло Федоров/Facebook

"Подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій. Вдячний за довіру та стратегічне партнерство", — йдеться в повідомленні

За словами колишнього міністра оборони, у новій ролі він допомагатиме Італії розвивати технології сучасної війни, вдосконалювати оборонну сферу та адаптуватися до нових безпекових викликів.

Український досвід — для партнерів

Федоров наголосив, що Україна за час повномасштабної війни отримала практичний досвід використання та розвитку військових технологій.

Йдеться, зокрема, про застосування дронів, автономних систем та інших технологічних рішень, які стали важливою частиною сучасного поля бою.

"Україна та наша команда мають унікальний досвід технологічної війни, яким ми готові ділитися з партнерами", — написав Михайло Федоров.

Під час зустрічі з Крозетто сторони обговорили кілька ключових напрямків:

розвиток безпілотних систем;

автономні технології;

протиповітряну оборону;

формування та розвиток defense tech-екосистеми.

Михайло Федоров та Гвідо Крозетто. Фото: Михайло Федоров/Facebook

Чи залишає Федоров Україну

Окремо Федоров наголосив, що робота радником італійського міністра не означає його відхід від українських проєктів.

За його словами, головним напрямком його діяльності залишається робота в Україні над ініціативами, які мають посилювати обороноздатність країни та залучати міжнародні ресурси.

"Мій головний фокус незмінний — продовжую працювати в Україні над проєктами, які посилюють нашу оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси", — наголосив він.

Європа шукає нову модель оборони

Федоров вважає, що майбутнє оборонної сфери залежатиме від здатності країн швидко тестувати та масштабувати нові технологічні рішення.

На його думку, технології мають працювати у зв'язці з розвиненим виробництвом, що дозволить швидше адаптувати армії до змін на полі бою.

"Майбутнє оборони — за країнами, які здатні швидко тестувати й масштабувати нові рішення, поєднуючи технології із сильним виробництвом", — заявив Михайло Федоров.

Він також припустив, що досвід України у технологічній війні може стати основою для нової моделі оборони в Європі.

Міжнародна поїздка української команди триває. Попереду, за словами Федорова, — нові зустрічі з партнерами щодо цифровізації, оборонних технологій та розвитку спільних проєктів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на Заході коментують гучну заяву Федорова.