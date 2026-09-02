Такі номери авто можуть залишити водія без прав: за що можуть покарати

Крім того, можна "влетіти" на чималий штраф

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Номерні знаки мають бути на кожному автомобілі, який їздить дорогами України. Законодавство встановлює покарання за порушення у їх використанні — від штрафів до позбавлення водійських прав.

Як пояснили на Facebook-сторінці Департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради, штрафи за порушення правил використання номерних знаків встановлює ст. 121‑3 КУпАП.

Якщо водія вперше упіймали на їзді без номерів, на нього накладають штраф у розмірі 850 гривень. Штраф за їзду без номерних знаків, з чужими або невідповідними, перевернутими, неосвітленими, закритими, або забрудненими, коли символи не читаються з 20 метрів складає 1 190 гривень.

Більші штрафи передбачені за незаконне використання номерних знаків, які належать екстреним службам, державним органам, дипломатичним установам чи міжнародним організаціям. За це порушення, вчинене вперше, штрафують у розмірі 2 550 гривень.

Штрафи за незаконне використання службових номерів. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

При повторному протягом року незаконному використанні службових номерів штраф зростає до 5 100 гривень. Крім того, можуть тимчасово позбавити прав ( на термін від 3 до 6 місяців).

Ці норми поширюються на незаконне використання номерних знаків:

Збройних Сил України (ЗСУ)

Національної поліції та Національної гвардії

ДСНС (Державної служби з надзвичайних ситуацій)

Державної прикордонної служби

Держспецтрансу та Держспецзв'язку

Дипломатичних представництв, консульств та інших міжнародних організацій (що мають повний або частковий імунітет).

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні існує штраф за забруднений номерний знак автомобіля. Хоча за законом накласти його можуть лише коли через бруд не можна роздивитися цифри та букви, на ділі поліція досить широко тлумачить поняття "брудний номер".