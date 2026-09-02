Такие номера авто могут оставить водителя без прав: за что могут наказать

Кроме того, можно "влететь" на немалый штраф

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Номерные знаки должны быть на каждом автомобиле, который ездит по дорогам Украины. Законодательство устанавливает наказание за нарушение в их использовании — от штрафов до лишения водительских прав.

Как пояснили на Facebook-странице Департамента правового обеспечения Днепровского городского совета, штрафы за нарушение правил использования номерных знаков устанавливает ст. 121-3 КУоАП.

Если водителя впервые поймали на езде без номеров, на него налагается штраф в размере 850 гривен. Штраф за езду без номерных знаков, с чужими или неподходящими, перевернутыми, неосвещенными, закрытыми или загрязненными, когда символы не читаются с 20 метров — составляет 1190 гривен.

Более крупные штрафы предусмотрены за незаконное использование номерных знаков, принадлежащих экстренным службам, государственным органам, дипломатическим учреждениям или международным организациям. За это нарушение, совершенное впервые, штрафуют в размере 2 550 гривен.

Штрафы за незаконное использование служебных номеров. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

При повторном в течение года незаконном использовании служебных номеров штраф растет до 5 100 гривен. Кроме того, могут временно лишить прав (на срок от 3 до 6 месяцев).

Эти нормы распространяются на незаконное использование номерных знаков:

Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Национальной полиции и Национальной гвардии

ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям)

Государственной пограничной службы

Госспецтранса и Госспецсвязи

Дипломатических представительств, консульств и других международных организаций (имеющих полный или частичный иммунитет)

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине существует штраф за загрязненный номерной знак автомобиля. Хотя по закону наложить его могут только когда из-за грязи нельзя рассмотреть цифры и буквы, на деле полиция достаточно широко толкует понятие "грязный номер".