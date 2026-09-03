Росія атакувала елітний житловий комплекс в Одесі: чим він особливий і як зараз виглядає (фото, відео)

Пошкоджені квартири на семи поверхах будинку

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Росія вночі атакувала Одесу — пошкодження отримав елітний житловий комплекс в Приморському районі. В обласній адміністрації повідомляють про щонайменше 17 постраждалих. Раніше в цей ЖК влучань не було.

За повідомленням керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, серед постраждалих від удару росіян по Одещині — троє дітей. Пошкоджені 20 квартир з 10 по 17 поверхи, а також більш ніж десять машин поруч.

Пошкоджена багатоповерхівка в Одесі/ Фото: Одеська ОВА

В частині квартир в ЖК вибило вікна/ Фото: Одеська ОВА

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що йдеться про ЖК Руслан і Людмила, що був зданий в експлуатацію у 2011 році. Загалом, у будинку від 19 до 21 поверху, є два підземні поверхи відведені під паркінг, обладнана територія та вид на море. Тут є квартири під оренду та на продаж на вторинному ринку. Вартість стартує від майже чотирьох мільйонів гривень.

Лише за 300 метрів від будинку розташований міжнародний яхт-клуб та упорядкований пляж 8-ї станції Великого Фонтану. Будинок межує з великим затишним парком "Юність".

Вартість квартир в ЖК на одному з сайтів продажу нерухомості/ Скришот

Орендувати однокімнатну квартиру в цьому ЖК можна від 13 тисяч гривень. Серед особливостей будинку — власна котельня, видові квартири з терасою на верхньому поверсі тощо.

Стіна впала в квартиру/ Фото: Одеська ОВА

Зауважимо, комплекс розташований на пагорбі та дуже високий, проте до цього сильні руйнування оминали його. Росія часто атакує рекреаційну зону на узбережжі, зокрема неодноразово ставались прильоти в радіусі кількох кілометрів, зокрема в Аркадії — на початку серпня російський дрон влучив в інший ЖК.

Раніше "Телеграф" розповідав, що першого вересня Росія вперше застосувала проти Одеси та області КАБи. Цю російську зброю практично неможливо збити.