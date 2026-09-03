Росія атакувала елітний житловий комплекс в Одесі: чим він особливий і як зараз виглядає (фото, відео)
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Пошкоджені квартири на семи поверхах будинку
Росія вночі атакувала Одесу — пошкодження отримав елітний житловий комплекс в Приморському районі. В обласній адміністрації повідомляють про щонайменше 17 постраждалих. Раніше в цей ЖК влучань не було.
За повідомленням керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, серед постраждалих від удару росіян по Одещині — троє дітей. Пошкоджені 20 квартир з 10 по 17 поверхи, а також більш ніж десять машин поруч.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що йдеться про ЖК Руслан і Людмила, що був зданий в експлуатацію у 2011 році. Загалом, у будинку від 19 до 21 поверху, є два підземні поверхи відведені під паркінг, обладнана територія та вид на море. Тут є квартири під оренду та на продаж на вторинному ринку. Вартість стартує від майже чотирьох мільйонів гривень.
Лише за 300 метрів від будинку розташований міжнародний яхт-клуб та упорядкований пляж 8-ї станції Великого Фонтану. Будинок межує з великим затишним парком "Юність".
Орендувати однокімнатну квартиру в цьому ЖК можна від 13 тисяч гривень. Серед особливостей будинку — власна котельня, видові квартири з терасою на верхньому поверсі тощо.
Зауважимо, комплекс розташований на пагорбі та дуже високий, проте до цього сильні руйнування оминали його. Росія часто атакує рекреаційну зону на узбережжі, зокрема неодноразово ставались прильоти в радіусі кількох кілометрів, зокрема в Аркадії — на початку серпня російський дрон влучив в інший ЖК.
Раніше "Телеграф" розповідав, що першого вересня Росія вперше застосувала проти Одеси та області КАБи. Цю російську зброю практично неможливо збити.