Россия атаковала элитный ЖК в Одессе: чем он особенный и как сейчас выглядит (фото, видео)
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Повреждены квартиры на семи этажах дома
Россия ночью атаковала Одессу — повреждения получил элитный жилищный комплекс в Приморском районе. В областной администрации сообщают о, по меньшей мере, 17 пострадавших. Раньше в это ЖК попаданий не было.
По сообщению руководителя Одесской ОВ Олега Кипера, среди пострадавших от удара россиян по Одесчине — трое детей. Повреждены 20 квартир с 10 по 17 этажа, а также более десяти машин рядом.
Местные телеграм-каналы сообщают, что речь идет о ЖК Руслане и Людмиле, который был сдан в эксплуатацию в 2011 году. В общем, в доме от 19 до 21 этажа есть два подземных этажа отведенных под паркинг, оборудованная территория и вид на море. Здесь есть квартиры в аренду и на продажу на вторичном рынке. Стоимость стартует почти от четырех миллионов гривен.
Всего в 300 метрах от дома расположен международный яхт-клуб и упорядоченный пляж 8-й станции Большого Фонтана. Дом граничит с большим уютным парком "Юность".
Арендовать однокомнатную квартиру в этом ЖК можно от 13 тысяч гривен. Среди особенностей дома – собственная котельная, видовые квартиры с террасой на верхнем этаже и т.д.
Заметим, что комплекс расположен на холме и очень высок, однако до этого сильные разрушения обходили его стороной. Россия часто атакует рекреационную зону на побережье, в частности, неоднократно происходили прилеты в радиусе нескольких километров, в частности в Аркадии — в начале августа российский дрон попал в другой ЖК.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что первого сентября Россия впервые применила против Одессы и области КАБы. Это российское оружие практически невозможно сбить.