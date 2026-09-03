"Нарешті вони разом": Арестович зі своїм новим другом викликав шквал жартів серед українців

Незвичну колаборацію активно обговорюють в соцмережах

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Блогер та колишній радник Офісу президента Олексій Арестович та скандальний інтернет-психолог Спартак Суббота провели спільний прямий ефір. В ньому вони говорили про як сучасні медіа та інформація формують наші уявлення про світ.

Та не тема дискусії привернула увагу українців, а самі персоналії. Вони обидва зібрали навколо себе в соцмережах величезні аудиторії шанувальників, для яких створюють ту саму "гіперреальність" про яку і говорили у відео, розповсюджуючи своє та вигідне їм сприйняття.

Обидва достатньо скандальні та тяжіють до псевдонаукових розмірковувань. Їхня зосередженість на власній персоні і не тільки вже стала приводом для жартів в мережі, наприклад: "Несить нарцисометр, будемо робити дослідження", "Нарешті вони разом. Я чекала цього з першого сезону" та інші схожі коментарі

Декому у відео не вистачило іншого скандального дуету, який останнім часом знову привернув увагу — Насті Каменських та Потапа.

Коментарі до відео на YouTube здебільшого схвальні, відзначають глибину філософських роздумів. Натомість в інших соцмережах активно жартують над колаборацією. "Люся зробив стратегічну помилку: розжирів", "Не вистачає Безуглої для фулхауса", "Дві помийки злились в одну велику", — українці не стримують оцінок.

Коментарі про спільне відео Арестовича та Субботи

Зауважимо, обидва учасники відео наразі закордоном. Арестович — у США, продовжує вести онлайн курси мислення, а Суббота — у Іспанії продовжує знімати відео. Після втечі за кордон він перейшов знову на російську, а провадження за підробку документів проти нього закрили за терміном давності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що масово реєструють петиції аби позбавити Потапа звання "Заслужений артист України". Він відреагував на них іронічно.