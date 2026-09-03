"Наконец-то они вместе": Арестович со своим новым другом вызвал шквал шуток украинцев

Необычную коллаборацию активно обсуждают в соцсетях

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Блогер и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович и скандальный интернет-психолог Спартак Суббота провели общий прямой эфир. В нем они говорили о том, как современные медиа и информация формируют наши представления о мире.

Но не тема дискуссии привлекла внимание украинцев, а сами персоналии. Они оба собрали вокруг себя в соцсетях огромные аудитории поклонников, для которых создают ту самую "гиперреальность", о которой и говорили в видео, распространяя свое и выгодное им восприятие.

Оба достаточно скандальны и тяготеют к псевдонаучным размышлениям. Их сосредоточенность на собственной персоне и не только уже стала поводом для шуток в сети, например: "Несите нарциссометр, будем делать исследования", "Наконец-то они вместе. Я ждала этого с первого сезона" и другие похожие комментарии

Некоторым в видео не хватило другого скандального дуэта, который в последнее время снова привлек внимание — Насти Каменских и Потапа.

Комментарии к видео на YouTube в основном одобрительны, отмечают глубину философских размышлений. В других же соцсетях активно шутят над коллаборацией. "Люся совершил стратегическую ошибку: разжирел", "Не хватает Безуглой для фулхауса", "Две помойки слились в одну большую", — украинцы не сдерживаются в оценках.

Комментарии об общем видео Арестовича и Субботы

Заметим, оба участника видео за рубежом. Арестович – в США, продолжает вести онлайн курсы мышления, а Суббота – в Испании продолжает снимать видео. После побега за границу он перешел снова на русский, а производство за подделку документов против него закрыли по сроку давности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что массово регистрируют петиции, чтобы лишить Потапа звание "Заслуженный артист Украины". Он отреагировал на них с иронией.