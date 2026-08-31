Дефіцит продуктів в Україні: скільки в "АТБ" коштує рис на тлі російських ударів по складах
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В мережі навіть діє доставка куплених продуктів
Внаслідок ударів росіян по складах торгових мереж в Україні виник дефіцит продуктів на полицях супермаркетів. Це стосується і деяких популярних круп.
"Телеграф" вирішив з'ясувати, яка ситуація зараз із запасами рису в "АТБ". Варто зауважити, що ця крупа все ще доступна для покупців.
Так, в онлайн магазині мережі доступні різні види рису (довгозернистий, пропарений, круглозернистий, подрібнений тощо) від марок "Розумний вибір", "Аттуал" та інших. Вартість 1 кг рису сягає від 46,90 до 99,90 гривень залежно від сорту та торгової марки.
Також в мережі "АТБ" доступна доставка продуктів. Для цього потрібно зробити замовлення на мінімальну суму у 299 гривень.
Час доставки замовлення складає від 60 до 120 хвилин. Проте під час воєнного стану час доправлення може бути збільшений.
Які продукти "АТБ" обмежив в одному чеку
З 28 серпня 2026 року в магазинах мережі "АТБ" діють обмеження на продаж окремих груп товарів. Нові правила поширюються як на покупки у магазинах, так і на онлайн-замовлення. Про те, які саме продукти потрапили під обмеження, "Телеграфу" розповів співробітник мережі.
Зокрема, в мережі встановили ліміти найпопулярніші категорії продуктів. Зокрема на:
- рибні та морепродуктові консерви;
- м'ясні консерви;
- олію та оцет;
- продукти швидкого приготування і харчові концентрати;
- крохмаль;
- крупи;
- макаронні вироби;
- пластівці;
- сіль;
- соду;
- товари для випікання;
- цукор;
- курячі яйця.
Раніше "Телеграф" розповідав, які товари найчастіше крадуть в "АТБ". Деякі позиції з цього списку можуть справді здивувати.