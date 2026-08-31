Наслідки терору чи страх дефіциту? На сайті "АТБ" майже не залишилось борошна

Нестача продуктів може бути спровокована одразу декількома факторами

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Росія продовжує систематично знищувати логістичні хаби українського бізнесу та склади з продукцією торговельних мереж "АТБ", "Сільпо", "Varus", "Фора", Eva та інших. Через це в "АТБ" навіть обмежили продаж популярних продуктів.

Втім, судячи з усього, такі заходи не надто рятують ситуацію. За даними "Телеграф", станом на 31 серпня, на офіційному сайті мережі "АТБ" вже спостерігається відсутність більшої частини видів борошна.

Товару все менше

На момент перевірки на сайті доступними залишалися лише окремі види продукції. Зокрема, можна було придбати 2 кг борошна "Розумний вибір" за 44,90 грн, 1 кг борошна "Хуторок" за 32,90 грн та ще одну упаковку "Розумний вибір" вагою 1 кг за 23,80 грн.

Втім, судити про те, з цим саме пов'язаний цей "дефіцит" продукту складно. Причина може бути як об'єктивною — у знищенні товару на складах, так і штучно створеною — через високий попит і ажіотаж на тлі панічних настроїв окремих верств населення.

Зазначимо, що на думку відомого дипломата і політика Романа Безсмертного, попри російський терор, жодної загрози нестачі продуктів для України не існує.

"По продуктах харчування взагалі це не проблема для України. Вона ніколи не була проблемою, якщо не організовувати її штучно. А для цього треба ходити ногами і забирати продукти з кожного двору. Цього не буде. Тому я хочу, щоб ми заспокоїлися", — зазначив він в інтерв'ю "Телеграфу".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки в "АТБ" коштує рис на тлі російських ударів по складах.