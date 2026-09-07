Замість Єрмака: хто тепер друга найвпливовіша людина в Україні

У цьогорічній першій десятці немає жодної жінки

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Міністр оборони Євгеній Хмара за рейтингом видання "Фокус" став другою найвпливовішою людиною в Україні після президента Володимира Зеленського. Рік тому другим за рівнем впливовості був Андрій Єрмак, який тоді очолював Офіс президента України.

Видання "Фокус" опублікувало свій щорічний рейтинг "ТОП 100 впливових українців". Перша десятка у категорії "Політики та державні діячі" виглядає так:

Рейтинг найвпливовіших українців 2026 за версією видання "Фокус" — перша десятка

Володимир Зеленський — президент України Євгеній Хмара — міністр оборони Давид Арахамія — голова фракції "Слуга народу" Кирило Буданов — глава Офісу президента Сергій Корецький — прем’єр-міністр України Андрій Сибіга — глава МЗС Денис Шмигаль — перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Андрій Єрмак — ексглава ОП Михайло Федоров — колишній міністр оборони Віталій Кличко — мер Києва

Рейтинг найвпливовіших українців 2026 за версією видання "Фокус"

Варто зазначити, що Єрмак, який рік тому був на другому місці після Зеленського, не втратив свій вплив, залишаючись у першій 10. А ось тодішня прем'єрка Юлія Свириденко, "вилетіла" з топ-10. Також цьогоріч немає у ньому й першої леді Олени Зеленської, яка у серпні 2025 року посідала 9 сходинку рейтингу. У цьогорічній першій десятці немає жодної жінки.

Рік тому рейтинг був таким:

Рейтинг найвпливовіших українців 2025 за версією видання "Фокус"

Євгеній Хмара став другою за впливовістю людиною в Україні — що про нього відомо

На початку 2026 року Хмара став т.в.о. глави СБУ. Під його керівництвом відбулась серія влучань по портах у Чорному, Каспійському, Балтійському морях, по нафтогазовій інфраструктурі Росії, її хімзаводах, збройних заводах тощо.

Євгеній Хмара. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

У липні Хмара став т.в.о. глави Міноборони, а 19 серпня Верховна Рада підтримала його кандидатуру на посаду міністра оборони. За день до призначення Хмара звільнився зі Збройних сил України, адже очолювати Міноборони, за законом, може лише цивільна людина.

Як глава Міноборони Хмара заявив, що Україна не вестиме війну "дзеркально" у відповідь на дії РФ, а діятиме "асиметрично". Серед його пріоритетів — використання технологій ШІ, інновації на полі бою та у виробництві дронів.

Міністр казав, що його мета — завершення війни до того, як його сини стануть повнолітніми. Зараз хлопцям 9 та 11 років.

Як писав "Телеграф", колишній міністр оборони Михайло Федоров поділився планами на майбутнє. Він також розповів, чи піде на вибори, про корупцію та підготовку операції M&M's — дронових атак на аеропорти Москви.