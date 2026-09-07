Вместо Ермака: кто теперь второй самый влиятельный человек в Украине

В первой десятке нет ни одной женщины

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Министр обороны Евгений Хмара по рейтингу издания "Фокус" стал вторым самым влиятельным человеком в Украине после президента Владимира Зеленского. Год назад вторым по уровню влиятельности был Андрей Ермак, возглавлявший тогда Офис президента Украины.

Издание "Фокус" опубликовало свой ежегодный рейтинг "ТОП 100 влиятельных украинцев". Первая десятка в категории "Политики и государственные деятели" выглядит совсем иначе, чем год тому назад.

Рейтинг самых влиятельных украинцев 2026 по версии издания "Фокус" — первая десятка

Владимир Зеленский – президент Украины Евгений Хмара – министр обороны Давид Арахамия — глава фракции "Слуга народа" Кирилл Буданов – глава Офиса президента Сергей Корецкий — премьер-министр Украины Андрей Сибига — глава МИД Денис Шмыгаль — первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Андрей Ермак — экс-глава ОП Михаил Федоров – бывший министр обороны Виталий Кличко — мэр Киева

Рейтинг самых влиятельных украинцев 2026 года по версии издания "Фокус"

Стоит отметить, что Ермак, который год назад на втором месте после Зеленского, не потерял свое влияние полностью, оставаясь в первой десятке. А вот тогдашняя премьер Юлия Свириденко "вылетела" из топ-10. Также в этом году нет в нем и первой леди Елены Зеленской, которая в августе 2025 занимала 9 строчку рейтинга. В первой десятке нет ни одной женщины.

Год назад рейтинг был таким:

Рейтинг самых влиятельных украинцев 2025 года по версии издания "Фокус"

Евгений Хмара стал вторым по влиятельности человеком в Украине — что о нем известно

В начале 2026 года Хмара стал и.о. главы СБУ. Под его руководством состоялась серия попаданий по портам в Черном, Каспийском, Балтийском морях, нефтегазовой инфраструктуре России, ее химзаводах, вооруженных заводах и т.д.

Евгений Хмара. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru

В июле Хмара стал и.о. главы Минобороны, а 19 августа Верховная Рада поддержала его кандидатуру на должность министра обороны. За день до назначения Хмара уволился из Вооруженных сил Украины, так как возглавлять Минобороны, по закону, может только гражданский человек.

Как глава Минобороны Хмара заявил, что Украина не будет вести войну "зеркально" в ответ на действия РФ, а будет действовать "асимметрично". Среди его приоритетов – использование технологий ИИ, инновации на поле боя и в производстве дронов.

Министр говорил, что его цель – завершение войны до того, как его сыновья станут совершеннолетними. Сейчас мальчикам 9 и 11 лет.

Как писал "Телеграф", бывший министр обороны Михаил Федоров поделился планами на будущее. Он также рассказал, пойдет ли на выборы о коррупции и подготовке операции M&M’s — дроновых атак на аэропорты Москвы.