"Можна інфаркт зловити": звук "жовтої" тривоги налякав українців (відео)

Даний сигнал звучатиме на території України у разі нальоту російських БПЛА

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Українці по-різному оцінили звук нової "жовтої" повітряної тривоги. Це нововведення має з’явитися в Україні з 8 вересня.

Відео з ймовірним звуком оповіщення про "жовтий" рівень тривоги спливло в мережі. В Інтернеті цей варіант зустріли скептично, повідомляє "Телеграф".

Що змінюється

Про перехід на диференційовану систему оповіщення 2 вересня 2026 року повідомив президент України Володимир Зеленський. Нова система ділить загрози на два типи:

🟡 Жовтий рівень – попереджає про наліт безпілотників (дронової небезпеки).

– попереджає про наліт безпілотників (дронової небезпеки). 🔴 Червоний рівень — повідомляє про ракетну загрозу, балістичні запуски або масовані удари БПЛА.

Додамо, що звук нового "жовтого" сигналу повітряної тривоги в Україні зараз ще не затверджений офіційно. "Червоний" рівень загрози супроводжуватиметься стандартним звуком повітряної тривоги.

Реакція мережі

Деякі користувачі розкритикували звук "жовтої" тривоги. Вони назвали це сповіщення "жахливим". Інші підтримали це нововведення.

"Мерзотненько"

"Як ядерка"

"Так краще! Чим гудіти на все місто через 1 БПЛА під Одесою, яке зіб’ють ще в морі"

"Це більше для киян. Під час "жовтої" тривоги метро працюватиме через міст, а під час "червоної" — ні"

"Що так стрьомно, що так"

"Чому це звучить страшніше, ніж звичайна тривога"

"Навіщо це було обробити? Знецінення небезпеки? Нічого не зрозуміло"

"Можна інфаркт зловити"

"Хто ці звуки вибирає? Садист якийсь?"

Нагадаємо, у Києві повітряна тривога досі оголошується для всього міста, навіть якщо потенційна загроза може стосуватися лише його частини. На тлі рекордної кількості сигналів це питання знову стало особливо актуальним.