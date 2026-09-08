Дорожче - не завжди краще. Які популярні прокладки насправді не протікають (відео)

Результати виявилися неочікуваними

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Українка провела цікавий тест з гігієнічними прокладками для критичних днів, які можна придбати в магазинах України. Перевірка на здатність поглинати рідину здивувала результатом.

Відео дівчина опублікувала у соцмережі TikTok. Експеримент був таким: на середину кожної прокладки вона налила соус "Теріяки", який за густиною схожий на менструальну рідину, щоб перевірити як та за який час прокладка його поглине.

Авторка тесту каже, що популярні Bella Normal і Libresse протекли вже на початковому етапі. Навіть за 10 хвилин жодна з прокладок не увібрала повністю налиту рідину. Деякі поглинули частину.

"Минуло 30 хвилин. Мені потрібно завершувати це все і прибирати. І якщо чесно, я в шоці від результату. Більшість прокладок за 30 хвилин не увібрали абсолютно нічого", — каже дівчина.

LadyFit бавовна — трохи увібрали, але калюжка залишається

— трохи увібрали, але калюжка залишається Lingery місцями рідина поглинулася, але поверхня волога

місцями рідина поглинулася, але поверхня волога Always увібрала фактично найбільше з усіх прокладок

увібрала фактично найбільше з усіх прокладок Feel Fine (найдорожчі з перевірених прокладок) — залишилася рідина, як і у Bella for Teens

(найдорожчі з перевірених прокладок) — залишилася рідина, як і у Bella for Teens Libresse без бортиків — повитікало просто на крильця

без бортиків — повитікало просто на крильця Bella Normal така ж ситуація

така ж ситуація Kotex Young без бортиків — часткове поглинання

без бортиків — часткове поглинання Naturella не увібрала жодної краплини рідини

не увібрала жодної краплини рідини Ombrella поглинула невелику кількість

"Серед цих усіх є прокладки, якими я користуюся і якими, в принципі, задоволена. Мені здається, що вони достатньо поглинають швидко виділення, і те, що вони не увібрали в себе рідину, для мене — неочікуваний поворот подій", — резюмувала авторка експерименту.

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