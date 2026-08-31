Йоржик для унітаза має термін придатності: як зрозуміти, що його час міняти

Туалетний йоржик часто стає розсадником бактерій

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Йоржиком для унітаза користуються щодня, але майже ніколи не замислюються про те, що цей предмет збирає на собі не менше забруднень, ніж сам унітаз. Тим часом про заміну цього предмета багато хто згадує лише при повному його зносі, хоча він здатний перетворити приміщення на розсадник бактерій.

Про те, які ознаки говорять про необхідність термінової заміни йоржика, розповіло видання ABC News Australia.

Йоржик контактує з мікроорганізмами просто з унітаза, а потім ще вологим вирушає в закритий тримач. У теплому й душному середовищі санвузла створюється ідеальний мікроклімат для розмноження небезпечних мікроорганізмів. При кожному наступному використанні або необережному русі забруднені краплі разом із бактеріями розлітаються по навколишніх поверхнях і потрапляють на засоби особистої гігієни.

Що стосується термінів заміни йоржика, єдиної думки не існує. Одні фахівці радять міняти звичайні пластикові щітки кожні три-шість місяців, інші — раз на пів року-рік, залежно від матеріалу та інтенсивності використання. Силіконові йоржики при правильному догляді служать помітно довше.

Про необхідність термінової заміни щітки для унітаза можуть свідчити різні чинники. Перший сигнал для заміни йоржика — зовнішній вигляд щетинок. Якщо вони злиплися, деформувалися, змінили колір і не повертаються до норми після звичайного чищення, щітку потрібно замінити. Друга тривожна ознака — запах, який не зникає навіть після ретельного прибирання туалету. У цьому випадку причина зазвичай криється не в самій щітці, а в тримачі, який також потребує регулярного миття.

Фото згенероване ШІ

Щоб убезпечити дім, після кожного застосування слід ретельно промивати щітку для унітаза й обов'язково давати їй повністю висохнути (наприклад, зафіксувавши під стільчаком над чашею унітаза). Саму підставку необхідно регулярно мити й дезінфікувати, одразу виливаючи рідину, що накопичилася.

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