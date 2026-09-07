Работа военных ТЦК во время тревоги: в Минобороны объяснили, могут ли останавливать мужчин

Порядок действий личного состава ТЦК при объявлении "Воздушной тревоги" регулируется законодательством Украины

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Военнослужащие территориальных центров комплектования не имеют разрешения препятствовать украинцам направляться к укрытию во время действия сигнала "Воздушная тревога". В то же время, закон не запрещает проводить в таких сооружениях мероприятия оповещения.

Такой ответ получила Временная следственная комиссия Верховной рады, сообщает глава органа народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Законодательством не предусмотрены полномочия военнослужащих состава групп оповещения ТЦК и СП останавливать, удерживать или задерживать граждан в публичных местах или препятствовать их направлению к укрытию во время действия сигнала "Воздушная тревога", – говорится в документе.

Нардеп отметил, что, учитывая ситуацию с безопасностью в Украине, подобная практика мобилизации могла быть не только не предусмотренной законом, но еще и реально опасной как для военнослужащих, так и для военнообязанных.

Стоит отметить, что в письме Министерства обороны также говорится: "Действующее законодательство Украины не содержит отдельной нормы, которая устанавливала бы обязанность представителей ТЦК и СП немедленно прекращать меры оповещения или проверки военно-учетных документов внутри укрытий или защитных сооружений после объявления сигнала "Воздушная тревога".

Ранее народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в Украине не планируют переходить исключительно на добровольный призыв.