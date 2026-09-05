"Рожеві окуляри дуже швидко спадають": українка назвала три головних мінуси життя у цій країні Європи
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Українка наголосила, що, попри всі недоліки, вона закохана в цю країну
Італія відома неймовірно чистим морем і пляжами, прекрасною архітектурою та неповторною кухнею. Проте проживання в цій країні, як і будь-де, має не самі лише переваги, а й деякі недоліки.
Про це українка розповіла в соціальній мережі Instagram. За її словами, в цю країну вона переїхала з Польщі не так давно.
Жінка розповіла, що не рекомендує переїжджати в цю країну, поки не дізнаєтесь про основні мінуси життя в ній. Таких, на її думку, всього три.
"У соцмережах показують море, пасту апероль, вузенькі вулички, але коли починаєш тут жити рожеві окуляри дуже швидко знімаються", — розповіла дівчина.
Які основні мінуси проживання в Італії?
- Податки
"Вони тут просто величезні. Іноді складається враження, що ти працюєш лише для того, щоб їх платити. У комунальних рахунках є навіть податок на податок", розповіла українка.
- Холодні будинки
"Взимку кам'яні стіни не тримають тепло. Централізованого опалення тут немає. У приміщеннях завжди сиро, а пліснява просто всюди", — зазначила дівчина.
- Робота
"Якщо ви не знаєте італійську або не маєте потрібних знайомств, знайти хорошу роботу дуже непросто. Саме тому багато молодих італійців виїжджають працювати в Німеччину, Швейцарію та інші країни", — зазначила дівчина.
"Попри всі ці мінуси я обожнюю Італію, її плюси перекривають для мене все погане", — додала дівчина.
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