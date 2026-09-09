"Українська бронетехніка" представила дві нові спеціалізовані бронеавтівки (фото)

Виставка озброєнь проходить у польському Кельце 8-11 вересня

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В ході виставки MSPO-2026 у Польщі "Українська бронетехніка" презентувала два нові спеціалізовані броньовані автомобілі (СБА) "Сайгак-1" та "Варта-3" — вони обидва призначені для безпечного та оперативного перевезення особового складу підрозділів силових структур під час бойових дій, спеціальних операцій, навчань і патрулювання. Крім того, такий транспорт може працювати для ліквідації наслідків стихійних лих, техногенних аварій і катастроф. СБА можна використовувати у будь-яку пору року та на різних типах місцевості.

"Сайгак-1" має броньований корпус із балістичним захистом ПЗСА 3 та протимінним захистом рівня 1 за STANAG 4569. Повнопривідне шасі та дизельний двигун потужністю 240 к.с. забезпечують високу прохідність і динаміку. Максимальна швидкість автомобіля — до 140 км/год, запас ходу — до 600 км при місткості паливного бака 80 л.

Бронеавтомобіль розрахований на екіпаж із 2 осіб та 3 десантників. В ньому є передня та задня камери, колеса із системою RunFlat, автоматична система пожежогасіння, системи кондиціювання та обігріву.

Бронеавтомобіль "Сайгак-1"

"Варта-3" має броньований корпус із балістичним захистом ПЗСА 6 та протимінним захистом рівня 3a/3b за STANAG 4569. Повнопривідне шасі 4×4, автоматична коробка передач і дизельний двигун потужністю 326 к.с. із крутним моментом 1400 Нм забезпечують високу прохідність та мобільність автомобіля. Максимальна швидкість — до 100 км/год, повна маса — до 14 800 кг. Бронеавтомобіль розраховано на екіпаж із 2 осіб та 8 десантників.

Український СБА "Варта-3" на MSPO-2026

Для підвищення рівня захисту СБА оснащений спеціальними протимінними сидіннями, системами зв’язку та навігації, відеоспостереженням, автоматичною системою пожежогасіння, а також системами кондиціювання, обігріву та ФВУ. Колеса оснащені системою RunFlat, яка дозволяє продовжувати рух у разі пошкодження шини. Для виконання бойових завдань "Варта-3" може оснащуватися поворотною платформою під кулемет або дистанційно керованим бойовим модулем.

"Для нашої компанії вже стало традицією презентувати новинки на виставці MSPO у Польщі. Цього року ми також раді представити два нові бронеавтомобілі. "Варта-3" — це оновлена та вдосконалена версія нашої "Варта-2". Ми розробили її на німецькому шасі Mercedes-Benz Unimog. Це дозволило не лише здешевити автомобіль, а й покращити його ходові характеристики та прохідність. "Сайгак-1" — це бронеавтомобіль на базі пікапа, який має на меті замінити звичайний щоденний транспорт військових на більш захищений автомобіль. Ми прагнули створити рішення, яке поєднує мобільність, практичність і додатковий рівень захисту для особового складу", — каже генеральний директор Владислав Бельбас.