"Украинская бронетехника" представила два новых специализированных бронеавтомобиля (фото)

Выставка вооружений проходит в польском Кельце 8-11 сентября

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В ходе выставки MSPO-2026 в Польше "Украинская бронетехника" презентовала два новых специализированных бронированных автомобиля (СБА) "Сайгак-1" и "Варта-3" — они оба предназначены для безопасной и оперативной перевозки личного состава подразделений силовых структур во время боевых действий, специальных операций, учений и патрулей. Кроме того, такой транспорт может работать для ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф. СБА можно использовать в любое время года и на разных типах местности.

"Сайгак-1" имеет бронированный корпус с баллистической защитой ПЗСА 3 и противоминной защитой уровня 1 по STANAG 4569. Полноприводное шасси и дизельный двигатель мощностью 240 л.с. обеспечивают высокую проходимость и динамику. Максимальная скорость автомобиля – до 140 км/ч, запас хода – до 600 км при емкости топливного бака 80 л.

Бронеавтомобиль рассчитан на экипаж из 2 человек и 3 десантника. В нем есть передняя и задняя камеры, колеса RunFlat, автоматическая система пожаротушения, системы кондиционирования и обогрева.

Бронеавтомобиль "Сайгак-1"

"Варта-3" имеет бронированный корпус с баллистической защитой ПЗСА 6 и противоминной защитой уровня 3a/3b по STANAG 4569. Полноприводное шасси 4х4, автоматическая коробка передач и дизельный двигатель мощностью 326 л.с. с крутящим моментом 1400 Нм обеспечивают высокую проходимость и мобильность автомобиля. Максимальная скорость – до 100 км/ч, полная масса – до 14 800 кг. Бронеавтомобиль рассчитан на экипаж из 2 человек и 8 десантников.

Украинский СБА "Варта-3" на MSPO-2026

Для повышения уровня защиты СБА оснащен специальными противоминными сиденьями, системами связи и навигации, видеонаблюдением, автоматической системой пожаротушения, а также системами кондиционирования, обогрева и ФВУ. Колеса оснащены системой RunFlat, позволяющей продолжать движение в случае повреждения шины. Для выполнения боевых заданий "Варта-3" может оснащаться поворотной платформой под пулемет или дистанционно управляемым боевым модулем.

"Для нашей компании уже стало традицией презентовать новинки на выставке MSPO в Польше. В этом году мы также рады представить два новых бронеавтомобиля. "Варта-3" — это обновленная и усовершенствованная версия нашей "Варта-2". Мы разработали ее на немецком шасси Mercedes-Benz Unimog. Это позволило не только удешевить автомобиль, но и улучшить его ходовые характеристики и проходимость. "Сайгак-1" — это бронеавтомобиль на базе пикапа, который имеет целью заменить обычный ежедневный транспорт военных на более защищенный автомобиль. Мы стремились создать решение, сочетающее мобильность, практичность и дополнительный уровень защиты для личного состава", — говорит генеральный директор Владислав Бельбас.