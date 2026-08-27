Ця кусюча комаха з щипцями може ховатися у ваших фруктах та меблях: як вона виглядає (фото)

Також розповідають, що моторошна комаха заповзає у вуха

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У кісточках персиків зустрічаються комахи, які можуть вкусити за щоку. Їх називають вуховертками, вухокрутками або щипавками. Попри багато жахливих історій, що розповідають люди, комахи не прагнуть залізти до вас у вухо.

Інтернет-користувачка Олена Смоліна опублікувала фото кусючої істоти у Facebook-спільноті "Комахи України".

"Оцей пасажир приїхав всередині кісточки перестиглого персика з ярмарку. Наскільки я розумію, це Forficula auricularia? Цікаво, що воно живе, хоча дуже мляве. В принципі, у мене є вільний тераріум", – написала вона.

Вуховертка. Фото: Facebook

Українка також показала, куди спочатку поселила неочікуваного гостя. Але згодом вирішили відвезти його в Голосіївський парк до Горіхуватських ставків, де він чкурнув під трухлявий пень.

Вуховертка в терариумі. Фото: Facebook

В коментарях написали, що цю комаху боялися з дитинства. Вони зустрічаються не лише у персиках, а й в кукурудзі та гронах винограду, яблуках, грушах і соняху.

Що відомо про щипавку та чи варто боятися

Forficula auricularia, або вуховертка звичайна, — всеїдна комаха завдовжки до 1,5–2 см. Її легко впізнати за характерними "щипцями" на кінці черевця, які слугують для захисту та утримання здобичі.

Комахи активні переважно вночі, а вдень ховаються під камінням, корою чи в ґрунті. Вони живляться дрібними комахами, попелицями та рослинними рештками, але також можуть пошкоджувати квіти, плоди й молоде листя.

Для людини щипавка не становить небезпеки: вона не отруйна, кусається лише у виняткових випадках. Їхній укус відчувається як легке щипання і не містить отрути.

Вуховертка не прагне заповзти до вас у вухо, попри безліч лякалок. Вона може зробити це випадково не частіше, ніж будь-який інший жук.

Нагадаємо, на одному з лугів на Черкащині помітили незвичайного метелика з металево-зеленими крилами. І хоча на вигляд він виглядає казково, але насправді комаха є отруйною.