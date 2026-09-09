Редкую ядовитую амфибию встретили в Карпатах: где еще она живет и чем опасна (фото)
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Необычная окраска служит природным предупреждением
На территории природного заповедника "Горганы" в Крпатах заметили редкую пятнистую или огненную саламандру. Несмотря на ее красивый и завораживающий вид, это земноводное является весьма опасным.
Соответствующее видео было опубликовано в одном из крупных Telegram-каналов. Стоит добавить, что саламандру удалось запечатлеть в дневное время, хотя она приндлежит к числу ночных животных, увидеть ее днем можно только после ливня.
У этой саламандры есть характерная окраска — черное тело с яркими желтыми пятнами. Этот рисунок помогает легко отличить ее от других земноводных.
Пятнистая саламандра — интересные факты
Один из самых известных видов саламандр на территории Европы и самый крупный представитель семейства.
На территории Украины вид встречается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.
Взрослые огненные саламандры достигают 23 см в длину, по некоторым данным до 30 см, средняя длина тела — 16—19 см, включая хвост.
За глазами у этого земноводного находятся специальные железы, которые выделяют ядовитое вещество. С помощью него животное защищает свою кожу от бактерий и грибков.
И хотя для человека этот яд не опасен, но если он попадет на глаза, в рот или другие слизистые оболочки, может появиться сильное жжение. Потому саламандру рекомендуется не трогать руками.
Также при сильном стрессе саламандра может даже выбрызнуть яд на небольшое расстояние.
Саламандра предпочитает дождливую погоду. После сильны осадков она становится более активна и даже могут выходить днем из укрытий. А в обычную погоду они преимещуственно ведут ночной образ жизни.
Напомним, ранее "Талеграф" писал о том, как отличить водяного ужа от гадюки за секунду.