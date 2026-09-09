Редкую ядовитую амфибию встретили в Карпатах: где еще она живет и чем опасна (фото)

Необычная окраска служит природным предупреждением

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На территории природного заповедника "Горганы" в Крпатах заметили редкую пятнистую или огненную саламандру. Несмотря на ее красивый и завораживающий вид, это земноводное является весьма опасным.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из крупных Telegram-каналов. Стоит добавить, что саламандру удалось запечатлеть в дневное время, хотя она приндлежит к числу ночных животных, увидеть ее днем можно только после ливня.

У этой саламандры есть характерная окраска — черное тело с яркими желтыми пятнами. Этот рисунок помогает легко отличить ее от других земноводных.

Пятнистая саламандра — интересные факты

Один из самых известных видов саламандр на территории Европы и самый крупный представитель семейства.

На территории Украины вид встречается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

Взрослые огненные саламандры достигают 23 см в длину, по некоторым данным до 30 см, средняя длина тела — 16—19 см, включая хвост.

Пятнистая саламандра. Фото: Википедия

За глазами у этого земноводного находятся специальные железы, которые выделяют ядовитое вещество. С помощью него животное защищает свою кожу от бактерий и грибков.

И хотя для человека этот яд не опасен, но если он попадет на глаза, в рот или другие слизистые оболочки, может появиться сильное жжение. Потому саламандру рекомендуется не трогать руками.

Также при сильном стрессе саламандра может даже выбрызнуть яд на небольшое расстояние.

Пятнистая саламандра. Фото: Википедия

Саламандра предпочитает дождливую погоду. После сильны осадков она становится более активна и даже могут выходить днем из укрытий. А в обычную погоду они преимещуственно ведут ночной образ жизни.

Напомним, ранее "Талеграф" писал о том, как отличить водяного ужа от гадюки за секунду.