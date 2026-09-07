Постійно стежить за зятем Трампа: Кушнер приїхав до Зеленського з коштовним девайсом (фото)

На руці американського гостя красується відносно новий гаджет на сучасному ринку електроніки

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Під час візиту до Києва на руці зятя президента США Джареда Кушнера помітили цікавий девайс. На безіменному пальці його лівої руки була прикраса схожа на "розумне" кільце.

"Телеграф" розповість, що це за гаджет та скільки він коштує в Україні. Цікаво, що таке ж кільце було і на пальці у комісара Федеральної служби США із закупівель Джоша Грюнбаума, який супроводжував спецпосланців Дональда Трампа.

Який гаджет носить Кушнер?

Точну модель "смарт кільця", яке одягнув зять президента США, розпізнати по фото доволі важко. Проте, найімовірніше, це титанове Oura Ring 4.

Такі кільця виготовляє фінська компанія. Там стверджують, що цей гаджет дуже точно аналізує якість сну свого власника, підраховує калорії, веде облік фізичної активності, моніторить пульс, температуру тощо — загалом допомагає стежити за станом здоров'я.

Кільце на руці Джареда Кушнера. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Головна фішка — кільце транслює додаток "рівень стресу". Зеленим на графіці позначається його відсутність, жовтим — стан "тривожності", а стресові ситуації показані помаранчевим кольором.

Кільце відправляє всю інформацію на смартфон

Що ще відомо про це кільце?

Oura Ring 4 Black — це смарт-кільце з легкого титану для цілодобового моніторингу здоров'я та сну, серцебиття та інших параметрів. Всього цей девайс відстежує понад 50 показників здоров’я та самопочуття та направляє на смартфон персоналізовані інсайти щодо сну, активності, рівня стресу, метаболізму, здоров’я серця та жіночого здоров’я.

Основні характеристики:

Матеріал корпусу: Титан. Товщина близько 3 мм.

Автономність: До 8 днів без підзарядки.

Захист: Вологозахист для повсякденного використання та плавання.

Технологія Smart Sensing підвищує точність вимірювань за рахунок покращеного розташування датчиків.

Такі девайси випускаються в різних кольорах

Скільки коштує в Україні

Вартість на Oura Ring 4 Black варіюється в залежності від розміру (від 4 до 15) і продавця. Офіційний сайт і спеціалізовані магазини пропонують таку модель за ціною близько від 16 900 до 17 900 гривень. У великих маркетплейсах і магазинах електроніки ціни на окремі розміри починаються від 11 734 до 12 673 гривень.

Oura Ring 4 Black

Раніше "Телеграф" розповідав, який годинник носить посланник президента США Стівен Віткофф.