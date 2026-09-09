Полная противоположность Драпатому: какие часы носит экс-главком ВСУ Сырский

По внешним признакам устройство похоже на премиальные тактические часы

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Многофункциональные и выносливые — бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выбирает современные часы, в отличие от своего преемника Михаила Драпатого, носящего винтажную классику.

На нескольких снимках "Телеграф" заметил на его руке часы, имеющие существенное сходство с премиальными мультиспортивными часами Garmin tactix 7. Точно определить модель по фото невозможно, однако часы на руке Сырского имеют несколько характерных особенностей, в частности покрытие корпуса, 24-часовая шкала засечек и шрифт.

Часы Александра Сырского/ Коллаж "Телеграфа"

Это может быть как модель стандартной комплектации, так и более продвинутая. Garmin tactix 7 имеет сапфировое стекло, специализированные тактические функции, встроенную картографию с двумя системами координат, режим Jumpmaster помогает рассчитать точку сброса на большой высоте в соответствии с инструкциями с навигацией к цели после прыжка, внутреннюю память для хранения музыки, расширенные тренировочные функции, много MIL-STD-810. Батарея выдерживает до 28 дней работы в режиме смартчасов и до 89 часов в режиме GPS. Последняя цена на сайте — более 37 тысяч грн.

Данные о Garmin tactix 7 стандартной комплектации

Если это часы Garmin tactix 7 Pro, то у них есть солнечная подзарядка, сапфировое стекло, все прелести, как и у предыдущей модели и отдельно — увеличенная автономность до 37 дней в режиме смартчасов с солнечной подзарядкой и до 122 часов в режиме навигации. Есть и "суперпро" версия Pro Ballistics Edition — со встроенным баллистическим калькулятором Applied Ballistics Elite. Цена у официального поставщика Pro/Pro Ballistics Edition — 44 950/53 130 грн соответственно.

Данные о Garmin tactix 7 Pro комплектации

Александр Сырский на вручении наград/ Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что спецпредставитель Дональда Трампа Джаред Кушнер носит "умное кольцо". Модель похожа на Oura Ring 4.