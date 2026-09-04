Вода в Києві дорожчає вдвічі: кому це може бути вигідно і до чого тут Льовочкін

В історії фігурують відомі бізнесмени

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Підвищення тарифів на водопостачання у столиці, яке підтримала Київська міська рада, може принести вигоду цілком конкрентним особам. Поки кияни витрушуватимуть кишені, щоб сплатити рахунок за цей вид комунальних послух, хтось може заробити на нових цінах.

Про це йдеться у Telegram-каналі Bond News, який пов'язують з Facebook-акаунтом розслідувача Володимира Бондаренка.

Хто може заробляти на підвищенні

Як йдеться у дописі, головним акціонером "Київводоканалу" є "Київенергохолдинг", яким частково володіє британська фірма Андрія Вінграновського — Artio Global Investors.

Британська фірма Андрія Вінграновського — Artio Global Investors. Скриншот: ind-and-update.company

Згідно з інформацією з відкритих джерел, "Київенергохолдинг" володіє найбільшим пакетом акцій "Київводоканалу" — 67%. Також значна частина компанії належить місту.

Київенергохолдинг" володіє найбільшим пакетом акцій "Київводоканалу" — 67%. Скріншот: opendatabot

Водночас 61% компанії "Київенергохолдинг" належить київській громаді, 25% — Artio Global Investors, а ще 14% — кіпрській фірмі Densec. Завдяки компанії ці структури могли брати участь в управлінні головними столичними підприємствами, такими як "Київгаз" та "Київводоканал".

Структура власності "Київенергохолдинг"

Довідка: Андрій Миколайович Вінграновський – український бізнесмен, народився 31 липня 1963 року у Києві. Чоловік сестри Сергія Льовочкіна, який у минулому очолював Адміністрацію президента-втікача Віктора Януковича. Його батько – український поет, письменник, режисер та актор Микола Вінграновський.

Андрій Вінграновський та Юлія Льовочкіна (сестра ексглави Адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна)/Фото: kyivvlada

Вінграновський також очолює "Київгаз". За наявною інформацією, на цій посаді він уже п’ятий рік.

Вінграновський очолює "Київгаз". Скріншот: opendatabot

При цьому Вінграновський фактично продовжує керувати компанією, перебуваючи за межами України, зокрема неподалік Монако — на віллі Льовочкіна.

Ще далекого 2016 року, на той час нардеп, Сергій Лещенко повідомляв, що вілла Сергія Льовочкіна розташована за адресою бульвар Шарля де Голля (Boulevard du Général de Gaulle), будинок 56, в місті Сен-Жан-Кап-Ферра (Франція. Відстань до Монако — 9км). Маєток вдалося ідентифікувати завдяки фотографіям його дочки Олени, які вона постила в Instagram ще у 2014 році.

Вілла Сергія Льовочкіна у Сен-Жан-Кап-Феррі. Фото УП

Маєток Льовочкіна розташований на п’яти земельних ділянках, об’єднаних однією поштовою адресою. Нерухомість була оформлена на данську компанію Glorietta Investments I APS через ланцюжок підставних фірм з реєстрацією в Данії та Люксембурзі з використанням громадян Кіпру як номінальні директори.

Довідка: Сергій Льовочкін – екс-нардеп та голова Адміністрації президента Віктора Януковича. Був одним із керівників забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ). Льовочкіна також вважали одним із найвпливовіших представників політичного оточення Януковича. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій Льовочкін залишив країну. Незабаром з’явилася інформація, що він ненадовго повернувся, а потім знову виїхав за кордон. Вже за кілька днів його помітили на футбольному матчі у Польщі — про це повідомлялося у розслідуванні журналістського проекту "Схеми". А навесні 2023 року ЗМІ з’ясували, що екс-нардеп Льовочкін разом із Григорієм Суркісом перебували у Ніцці (Франція). Журналісти повідомили, що вони літали до Відня, де, ймовірно, зустрічалися з олігархом Дмитром Фірташем.

Сергій Льовочкін

Таким чином, нові тарифи на воду в Києві можуть викликати питання — чи для цього були лише економічні причини, або ж зв’язок деяких людей з цією структорою також впливає.

Підвищення тарифів у Києві

Київрада підтримала підвищення тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення до 63,79 грн за кубометр. Рішення аргументують зростанням витрат підприємств на електроенергію, паливо та реагенти.

"Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду — в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти — не може залишатися на колишньому рівні", — написав Кличко.

Ціна до підвищення тарифу:

централізоване водопостачання — 16,164 грн/куб. м ;

; централізоване водовідведення — 14,220 грн/куб. м ;

; разом — 30,38 грн/куб. м.

Тариф на воду у Києві. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Зазначимо, Кличко і Льовочкин пов'язані політичними контактами та домовленностями, також Кличка критикували в ЗМІ за кадрові призначення людей, пов'язаних із Льовочкіним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одній із областей платитимуть за воду за тарифами Швейцарії.