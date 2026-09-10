Генератор не спасет: почему высотки могут остаться без воды во время отключения

Альтернативное питание дома не гарантирует подачу воды

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Если иметь альтернативный источник питания в доме – это не значит, что в нем будет вода. Проблема возникнет из-за городских коммуникаций, ведь при блэкаутах воду могут не подавать и в общих сетях.

Как рассказала "Телеграфу" глава ОСМД и глава общественной организации "Лидеры управления жильем" Юлия Бородина, для того, чтобы этажи до девятого имели воду в кранах — достаточно давления городских сетей. Для более высоких этажей нужно заживлять насосную станцию инвертором, аккумуляторами или генератором.

Бородина предупредила – если воды нет в системе, взять ее ниоткуда, нужно искать источники воды за пределами дома. Как пояснила эксперт, у Киева на этот случай есть пути действий. В частности, можно включить резервные источники электроэнергии на дизельном топливе, обеспечивающие работу объектов водоснабжения при отключении.

Она рассказала, что, например, на Березняках в столице есть такие резервные станции водоснабжения, и жители жилмассива в случае необходимости могут обращаться туда за водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в домах с наибольшим количеством этажей, часть, до которой не доходит вода, может отдельно делиться на две зоны. Каждую из них нужно заживлять отдельно, чтобы работал насос. Подробности в материале: Генератор под насос не спасет? Что на самом деле нужно высоткам, чтобы не остаться без воды