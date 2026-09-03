Писав російською в чаті ОСББ і тепер має проблеми: що йому загрожує

Це, ймовірно, перший прецедент щодо порушення мовного закону у Viber

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На Черкащині голова ОСББ використовував російську мову в робочому чаті співвласників і тепер перебуває на контролі уповноважених органів. Порушнику мовного закону дали 30 діб, аби виправитися, інакше санкції можуть посилити.

Докладніше про це на свой сторінці у Facebook розповіла представниця Уповноваженого із захисту державної мови Єлизавета Сачура.

За словами посадовиці, довгий час чоловік вважав, що спілкування з мешканцями багатоквартирного будинку російською у Viber-чаті — його особиста справа. Свою позицію він аргументував "свободою" та посилався на статтю 10 Конституції України.

Однак представники мовного омбудсмена встановили, що ОСББ – це юридична особа, а комунікація голови з її співвласниками у робочому чаті – це виконання службових обов’язків. Отже, така комунікація має відбуватися виключно державною мовою.

Інцидент отримав всеукраїнський розголос

Ба більше, Viber-чат фактично був єдиним каналом комунікації між співвласниками будинку. Відповідно, мешканці мають законне право отримувати інформацію про діяльність ОСББ державною мовою.

Ігноруючи ці вимоги, голова ОСББ прямо порушував вимоги статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За це йому оголосили попередження та висунули вимогу усунути порушення протягом 30 днів.

Згідно українського законодавства, якщо він не виконає вимогу Уповноваженого і продовжить порушувати закон, це може стати підставою для притягнення його як посадової особи до адміністративної відповідальності за ст. 188-53 КУпАП і стягнення штрафу від 1700 до 3400 гривень.

Свобода і вседозволеність - різні речі

За інформацією з відкритих джерел, станом на кінець 2024 року в Україні налічувалося понад 40 тисяч ОСББ. Тож подібні випадки можуть бути далеко не поодинокими.

Якщо співвласник ОСББ вважає, що його право на отримання інформації державною мовою порушують, варто зафіксувати порушення та звернутися зі скаргою до Уповноваженого із захисту державної мови.

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