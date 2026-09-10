Бронеавтомобіль "Austin" та гармата 1908 року: в Третьому корпусі відкрили деталі перепоховання засновника ОУН Коновальця

За лічені хвилини церемонії ховаються місяці складних рішень та переговорів

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За кожною масштабною подією завжди криється колосальна праця, яка залишається за кадром. Перепоховання Євгена Коновальця — не виняток: це результат злагодженої роботи десятків людей, які підіймали архіви, розшукували рідкісну техніку та по крихтах відновлювали історичні символи.

Безпосередній учасник цих подій заступник командира 3-ї окремої Штурмової бригади Сухопутних військ України Родіон Кудряшов разом із командою підготував матеріал про "залаштунки" процесу і про те, чому відродження військових традицій сьогодні має фундаментальне значення. За лічені хвилини урочистої церемонії ховаються місяці складних рішень та переговорів — це жива історія про наступність покоління, яку ми повертаємо власноруч.

Залаштунки процесу: 4 унікальні факти

Історичний автопарк: Труну транспортували гарматним лафетом у зчіпці з бронеавтомобілем "Austin" 1917 року — саме така техніка була на озброєнні армії УНР.

Труну транспортували гарматним лафетом у зчіпці з бронеавтомобілем "Austin" 1917 року — саме така техніка була на озброєнні армії УНР. Знахідка на кіностудії: Гармату 1908 року розшукали у реквізиті кіностудії імені Довженка; на її щиті зберігся справжній бойовий рубець від уламка.

Гармату 1908 року розшукали у реквізиті кіностудії імені Довженка; на її щиті зберігся справжній бойовий рубець від уламка. Український слід: На стволі зброї вцілів унікальний напис українською мовою — "Обухівський завод", що підтверджує його знаходження на обліку в українській армії ще століття тому.

На стволі зброї вцілів унікальний напис українською мовою — "Обухівський завод", що підтверджує його знаходження на обліку в українській армії ще століття тому. Повернення до ладу: Військові не просто використовували техніку для церемонії, а офіційно поставили її на баланс як історичні об’єкти.

Дружина Кудряшова Анна Аршиннікова розповіла про цю роботу від імені чоловіка та порадила киянам відвідати виставку "З поверненням, Провіднику!" біля заводу Арсенал, де можна побачити відновлену техніку.

Хто такий Євген Коновалець

Зазначимо, повернення праху полковника Євгена Коновальця в Україну викликало дискусію не лише за межами країни, а й усередині українського суспільства. Особливу увагу до події привернула участь у богослужінні на честь Коновальця командувача Третього армійського корпусу Андрія Білецького та його військовослужбовців.