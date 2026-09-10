Бронеавтомобиль "Austin" и пушка 1908 года: в Третьем корпусе открыли детали перезахоронения основателя ОУН Коновальца
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За считанными минутами церемонии скрываются месяцы сложных решений и переговоров
За каждым масштабным событием всегда кроется колоссальный труд, остающийся за кадром. Перезахоронение Евгения Коновальца — не исключение: это результат слаженной работы десятков людей, которые поднимали архивы, разыскивали редкую технику и по крупицам восстанавливали исторические символы.
Непосредственный участник этих событий заместитель командира 3-й отдельной Штурмовой бригады Сухопутных войск Украины Родион Кудряшов вместе с командой подготовил материал об "изнанке" процесса и о том, почему возрождение военных традиций сегодня имеет фундаментальное значение. За считанными минутами торжественной церемонии скрываются месяцы сложных решений и переговоров — это живая история о преемственности поколения, которую мы возвращаем своими руками.
Закулисье процесса: 4 уникальных факта
- Исторический автопарк: Гроб транспортировали на орудийном лафете в сцепке с бронеавтомобилем "Austin" 1917 года — именно такая техника состояла на вооружении армии УНР.
- Находка на киностудии: Пушку 1908 года разыскали в реквизите киностудии имени Довженко; на её щите сохранился реальный боевой шрам от осколка.
- Украинский след: На стволе орудия уцелела уникальная надпись на украинском языке — "Обухівський завод", что подтверждает его нахождение на учёте в украинской армии ещё век назад.
- Возвращение в строй: Военные не просто использовали технику для церемонии, а официально поставили её на баланс как исторические объекты.
Жена Кудряшова Анна Аршинникова рассказала об этой работе от имени мужа и посоветовала киевлянам посетить выставку "С возвращением, Проводник!" возле завода "Арсенал", где можно увидеть восстановленную технику.
Отметим, возвращение праха полковника Евгения Коновальца в Украину вызвало дискуссию не только за пределами страны, но и внутри украинского общества. Особое внимание к событию привлекло участие в богослужении в честь Коновальца командующего Третьим армейским корпусом Андрея Билецкого и его военнослужащих.