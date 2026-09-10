Бронеавтомобиль "Austin" и пушка 1908 года: в Третьем корпусе открыли детали перезахоронения основателя ОУН Коновальца

За считанными минутами церемонии скрываются месяцы сложных решений и переговоров

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За каждым масштабным событием всегда кроется колоссальный труд, остающийся за кадром. Перезахоронение Евгения Коновальца — не исключение: это результат слаженной работы десятков людей, которые поднимали архивы, разыскивали редкую технику и по крупицам восстанавливали исторические символы.

Непосредственный участник этих событий заместитель командира 3-й отдельной Штурмовой бригады Сухопутных войск Украины Родион Кудряшов вместе с командой подготовил материал об "изнанке" процесса и о том, почему возрождение военных традиций сегодня имеет фундаментальное значение. За считанными минутами торжественной церемонии скрываются месяцы сложных решений и переговоров — это живая история о преемственности поколения, которую мы возвращаем своими руками.

Закулисье процесса: 4 уникальных факта

Исторический автопарк: Гроб транспортировали на орудийном лафете в сцепке с бронеавтомобилем "Austin" 1917 года — именно такая техника состояла на вооружении армии УНР.

Гроб транспортировали на орудийном лафете в сцепке с бронеавтомобилем "Austin" 1917 года — именно такая техника состояла на вооружении армии УНР. Находка на киностудии: Пушку 1908 года разыскали в реквизите киностудии имени Довженко; на её щите сохранился реальный боевой шрам от осколка.

Пушку 1908 года разыскали в реквизите киностудии имени Довженко; на её щите сохранился реальный боевой шрам от осколка. Украинский след: На стволе орудия уцелела уникальная надпись на украинском языке — "Обухівський завод", что подтверждает его нахождение на учёте в украинской армии ещё век назад.

На стволе орудия уцелела уникальная надпись на украинском языке — "Обухівський завод", что подтверждает его нахождение на учёте в украинской армии ещё век назад. Возвращение в строй: Военные не просто использовали технику для церемонии, а официально поставили её на баланс как исторические объекты.

Жена Кудряшова Анна Аршинникова рассказала об этой работе от имени мужа и посоветовала киевлянам посетить выставку "С возвращением, Проводник!" возле завода "Арсенал", где можно увидеть восстановленную технику.

Кто такой Евгений Коновалец

Отметим, возвращение праха полковника Евгения Коновальца в Украину вызвало дискуссию не только за пределами страны, но и внутри украинского общества. Особое внимание к событию привлекло участие в богослужении в честь Коновальца командующего Третьим армейским корпусом Андрея Билецкого и его военнослужащих.